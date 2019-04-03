iPhone中國價格四度降　XS機款最多砍500人民幣

▲針對中國市場，蘋果再度調降了iPhone售價。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱倢芯／綜合報導

日前中國政府正式推行了增值稅減稅政策，Apple也響應了這項政策，因而調降了所有硬體設備的價格，而這也是Apple官方第四度在中國調降產品售價；其中iPhone XS機種就降價了500元人民幣（約台幣2,200元），這也是所有品項當中降幅最大的產品，降了6個百分點。

根據Apple中國官網顯示，iPhone XS 64GB原本在中國的售價為8,699人民幣，而在調降價格之後，其售價變為8,199人民幣；而iPhone XR則是下降了300人民幣，降幅約有4.6%；其餘產品例如iPhone 7或是iPhone 8也都有一定幅度的價格調整。

不過外界大多認為，Apple此次願意再度調降產品售價，應該也是受到了iPhone產品在中國市場需求疲軟所致；事實上，Apple近來不但受到中美貿易之間的角力影響外，也受到了如華為等強勁的競爭對手崛起、搶市，迫使Apple不得不擬訂新策略。

根據市場研究機構IDC的數據顯示，蘋果在中國的智慧型手機銷量已連續三年下滑，上季度更下降了20％。而Apple在中國市場面對的則是如華為、OPPO、小米，以及vivo等當地競爭對手的夾擊，因為這些對手都在中國本地推出了更便宜且功能強大的高階智慧型手機產品。