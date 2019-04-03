　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

女子持中華民國護照　闖川普私人莊園被捕

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普私人莊園,mar-a-lago。（圖／路透）

▲美國總統川普的私人莊園被闖入。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

一名持有2本中華民國護照的女子於3月30日，出現在美國總統川普的私人莊園海湖俱樂部（mar-a-lago），她先假借想要使用泳池的俱樂部會員名義，向特勤幹員取得短暫進入許可，進入後因說詞不一被俱樂部接待員發現，找來莊園內的幹員當場逮捕；而整起事件發生時，川普並不在該處私人莊園內。女子隨身攜帶的USB隨身碟被發現裝有電腦惡意軟體裝置，目前已被聯邦檢察官起訴。

綜合外媒報導，法院文件指出，海湖俱樂部位在佛州棕櫚灘（Palm Beach），32歲的張姓女子（Yujing Zhang，音譯）於3月30日抵達俱樂部外檢查哨，向一名幹員出示「中國護照」（Chinese passport）作為身分證明，並以「想使用俱樂部泳池的會員」的藉口獲準短暫進入。其中的中國護照的實際名稱是「中華民國」（Republic of China），而不是「中華人民共和國」（People's Republic of China）。

幹員在法庭上指出，張女的名字沒有在會員名單中，但俱樂部經理以為她是其中一位會員的女兒，加上2人向張女詢問之下，對方沒有給出明確答覆，認為可能只是語言障礙，便允許她進入。不過幹員說，張女進到俱樂部後的說詞改變，她向前台接待人員謊稱是來參加當天下午舉行的聯合國華裔美籍人士協會活動，但是當天並沒有這項活動，因此被接待員找來幹員拆穿。

幹員伊凡諾維奇（Samuel Ivanovich）指出，張女到海湖俱樂部參加華裔美籍人士活動的說詞，和稍早前告訴檢查哨幹員的說法出現矛盾，還出示了一張他看不懂的中文邀請函。他表示，當下就告知張女不能繼續待在海湖俱樂部裡，但驅離的過程中，張女想要和幹員們爭辯，只好將她帶到當地特勤局辦公室進行訊問。

伊凡諾維奇表示，張女一到辦公室就換了一個人，英文閱讀和口說能力都變好了，並自稱受到一位透過微信認識的查爾斯的邀請，從上海到俱樂部參加所謂的「聯合國華裔美籍人士活動」，還否認曾和檢查哨幹員自稱是泳池俱樂部會員。

至於張女隨身攜帶的物品，伊凡諾維奇說，有4支手機、伊布筆記型電腦、一個外接式硬碟和一個內含電腦惡意軟體的USB隨身碟，沒有任何泳衣。

張女目前仍受到拘留，被指控向聯邦幹員做出虛假陳述、非法進入管制區域等罪，將在8日出席羈押聽證會。她的公設辯護人艾德勒（Robert Adler）拒絕對報導做出評論。

CNN報導，張女進入海湖俱樂部時，川普並沒有在裡面。目前沒有跡象顯示張女與川普及共和黨大金主、在佛州經營多間按摩店的中國裔女商人楊蒞（Yang Li）有關連。

ET快訊
婦科名醫爆偷吃！「內診選物」挑處女　美女音樂家正宮抓姦
勝利砲友現身！熱情掌聲片流出　女人排隊被睡…做完下個在門口等
美女議員李倩萍驚爆離婚　「10年無性婚」畫下句點

關鍵字：北美要聞,川普

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

掌權20年！阿爾及利亞「中風總統」想再選被逼宮　終於下台

女子持中華民國護照　闖川普私人莊園被捕

東京女高中生想要「珍奶」當新年號　曝光超夯打卡：珍奶活

她：我是10億遺產繼承人！　「捷運女地主」轉帳597次共2.3億才驚覺被騙

英國首相梅伊：將與反對黨合作　尋求再延長脫歐期限

快訊／釜山海雲台區森林大火　風勢助長…延燒超過9小時

「海上巨塔」水龍捲強襲檳城　5秒狂風摧毀50間房屋

以軍巴勒斯坦學校「擄走小學生」　美媒曝：他只是扔了一塊石頭

川普推特語錄／中南美洲那些國家拿麼多錢不做事　就跟民主黨一樣

愛如潮水　女教師跟學生「啪啪啪」　教室裡遍布體液！

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

小六女檢舉家長會長兒作弊　被逼道歉校方：師調查有瑕疵

瑤瑤秘密交往南韓綜藝咖！　飛首爾見公婆「1年半戀情曝光」

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

IU罵髒話！4個沒看過的李知恩　打網球「11年來第一次覺得做不到」

蔡依林《紅衣女孩》血濺滿臉！　「斷頭女屍」藏恐怖秘密…

趙正平《玩很大》輸了暴怒　看蕾拉這招撩男瞬間心軟

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半年多才發現

掌權20年！阿爾及利亞「中風總統」想再選被逼宮　終於下台

女子持中華民國護照　闖川普私人莊園被捕

東京女高中生想要「珍奶」當新年號　曝光超夯打卡：珍奶活

她：我是10億遺產繼承人！　「捷運女地主」轉帳597次共2.3億才驚覺被騙

英國首相梅伊：將與反對黨合作　尋求再延長脫歐期限

快訊／釜山海雲台區森林大火　風勢助長…延燒超過9小時

「海上巨塔」水龍捲強襲檳城　5秒狂風摧毀50間房屋

以軍巴勒斯坦學校「擄走小學生」　美媒曝：他只是扔了一塊石頭

川普推特語錄／中南美洲那些國家拿麼多錢不做事　就跟民主黨一樣

愛如潮水　女教師跟學生「啪啪啪」　教室裡遍布體液！

贊恩爆再度分手吉吉哈蒂德！　「還愛著她」出奧步求挽回

「長安號」 13天抵東歐！　台科技企業愛上西安

莆田開通對台集裝箱航線　首年目標「每周一航班」1000標箱

懶人包／一直跑廁所！　實在很困擾的「腸躁症」

「菜鳥公訴被拔掉…」　小檢座《桃檢不僅累而且很爛》文章驚天連環爆

蘋果西打母公司大飲恐下市？法人：資金流動異常

掌權20年！阿爾及利亞「中風總統」想再選被逼宮　終於下台

國中遭性侵「想抹掉繼父的味道」　23歲女援交救母：曾跪著看她被打

林太豪華宴會照外流！驚見跟勝利有關「3嫩男鮮肉」陪玩

美女議員李倩萍驚爆離婚　「10年無性婚」畫下句點

「D到H奶」陸妹來台賣淫 　見警急穿衣：我找網友

國際熱門新聞

巨蟒浴血吃早餐　慘遭3豬隊友圍..

「海上巨塔」水龍捲強襲檳城　5..

女教師跟學生愛愛　教室遍布體液

深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊..

慎入！女童赤腳逛豬圈遭沙蚤入侵

華郵：哈紹吉子女獲千萬美元封口

即／釜山森林大火　延燒超9小時

「捷運女地主」轉帳597次被詐..

為AirPower才買　網嗆退..

她嚴重燒傷五官不見　混血男友不..

巴士起火20死　乘客擠上層成焦..

富婆戀醜尪稱真愛 　他偷豪車落..

女師PO照被解雇　校長：勾引誰..

狠媽自斷臍帶　塑膠袋裝女嬰活埋

更多熱門

相關新聞

川普：拉美拿錢不做事跟民主黨一樣

川普今日將與北大西洋公約組織秘書長舉行一系列會面。他一早在推特上再酸民主黨原本將通俄門特別檢察官穆勒奉為神一般的人物，如今報告出來就全部精神錯亂。另外，他也批評波多黎各政客無能又腐敗，只會向美國討錢。

韓媒：北韓將發射人工衛星挑釁

情侶搭愛情摩天輪　大戰12分鐘被捕

美兩黨推眾院版「台灣保證法」

海外僑胞寫信給川普　力挺賴清德支持選總統

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

國小女當眾被霸凌！媽媽復仇被3萬人讚爆

高市街頭驚見「待転区」　網戰翻

全場高呼「林志傑」野獸也淚崩了

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」女人排隊被睡

她大坨蓄髮一剪變「全麥吐司切片」

巨蟒浴血吃早餐　慘遭3豬隊友圍毆

保母19分壓死嬰　母淚還原時間軸

麥當勞大薯限時7週買一送一！

壞學長性侵酒醉學妹！男友同床竟睡死

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款」想哭

軍事專家：若發生衝突　美軍會以武力奪台

媽媽抱娃賞櫻…遇電視台訪問！轉頭網淪陷

勝利台灣林太其實是「于太」真實身分起底

冷血逆子鐵鎚弒母　一審判無期徒刑

小7「8種復仇者聯盟」集點商品一次看

更多

最夯影音

更多

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

小六女檢舉家長會長兒作弊　被逼道歉校方：師調查有瑕疵

瑤瑤秘密交往南韓綜藝咖！　飛首爾見公婆「1年半戀情曝光」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面