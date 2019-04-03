女子持中華民國護照　闖川普私人莊園被捕

▲美國總統川普的私人莊園被闖入。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

一名持有2本中華民國護照的女子於3月30日，出現在美國總統川普的私人莊園海湖俱樂部（mar-a-lago），她先假借想要使用泳池的俱樂部會員名義，向特勤幹員取得短暫進入許可，進入後因說詞不一被俱樂部接待員發現，找來莊園內的幹員當場逮捕；而整起事件發生時，川普並不在該處私人莊園內。女子隨身攜帶的USB隨身碟被發現裝有電腦惡意軟體裝置，目前已被聯邦檢察官起訴。

綜合外媒報導，法院文件指出，海湖俱樂部位在佛州棕櫚灘（Palm Beach），32歲的張姓女子（Yujing Zhang，音譯）於3月30日抵達俱樂部外檢查哨，向一名幹員出示「中國護照」（Chinese passport）作為身分證明，並以「想使用俱樂部泳池的會員」的藉口獲準短暫進入。其中的中國護照的實際名稱是「中華民國」（Republic of China），而不是「中華人民共和國」（People's Republic of China）。

幹員在法庭上指出，張女的名字沒有在會員名單中，但俱樂部經理以為她是其中一位會員的女兒，加上2人向張女詢問之下，對方沒有給出明確答覆，認為可能只是語言障礙，便允許她進入。不過幹員說，張女進到俱樂部後的說詞改變，她向前台接待人員謊稱是來參加當天下午舉行的聯合國華裔美籍人士協會活動，但是當天並沒有這項活動，因此被接待員找來幹員拆穿。

幹員伊凡諾維奇（Samuel Ivanovich）指出，張女到海湖俱樂部參加華裔美籍人士活動的說詞，和稍早前告訴檢查哨幹員的說法出現矛盾，還出示了一張他看不懂的中文邀請函。他表示，當下就告知張女不能繼續待在海湖俱樂部裡，但驅離的過程中，張女想要和幹員們爭辯，只好將她帶到當地特勤局辦公室進行訊問。

伊凡諾維奇表示，張女一到辦公室就換了一個人，英文閱讀和口說能力都變好了，並自稱受到一位透過微信認識的查爾斯的邀請，從上海到俱樂部參加所謂的「聯合國華裔美籍人士活動」，還否認曾和檢查哨幹員自稱是泳池俱樂部會員。

至於張女隨身攜帶的物品，伊凡諾維奇說，有4支手機、伊布筆記型電腦、一個外接式硬碟和一個內含電腦惡意軟體的USB隨身碟，沒有任何泳衣。

張女目前仍受到拘留，被指控向聯邦幹員做出虛假陳述、非法進入管制區域等罪，將在8日出席羈押聽證會。她的公設辯護人艾德勒（Robert Adler）拒絕對報導做出評論。

CNN報導，張女進入海湖俱樂部時，川普並沒有在裡面。目前沒有跡象顯示張女與川普及共和黨大金主、在佛州經營多間按摩店的中國裔女商人楊蒞（Yang Li）有關連。