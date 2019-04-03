　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

掌權20年！阿爾及利亞「中風總統」想再選被逼宮　終於下台

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北非國家阿爾及利亞總統包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）。（圖／路透）

▲包特夫里卡中風後便透過輪椅代步。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

北非國家阿爾及利亞82歲總統包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）長期執政20年，儘管中風後就鮮少露面，他先前仍是打算尋求第5個任期，此舉引發民眾展開大規模示威。在軍方與人民輿論的壓力下，他2日透過一份簡短聲明宣布辭職，並承諾政府在過渡期間會持續運作。

包特夫里卡1999年在軍方的支持下上任，他早年讓國家恢復到穩定狀態，進而獲得聲譽，2004年、2009年、2014年又再度當選總統，不過，隨著年歲漸長，他的健康狀況出現問題，2013年中風後就很少在公開場合現身。

不想放棄權力的包特夫里卡今年2月又宣布準備尋求第5個任期，使得國內爆發抗議活動，他最後撤回自己的候選資格，政府也跟著推遲選舉日期。阿爾及利亞官方新聞機構2日則發布聲明指出，包特夫里卡決定下台，他已通知憲法委員會主席，將結束自己的總統任期。

包特夫里卡的任期將在4月28日結束，他會在這個期限前正式辭職，並承諾採取重要措施，確保政府在過渡時期保持運作。事實上，阿爾及利亞參謀總長薩拉（Ahmed Gaed Salah）早就不滿這位總統，他透過電視演講指出，如果包特夫里卡的健康狀況會妨礙履行職責就必須下台。

街頭上的許多示威者都是年輕人，他們要求有著全新體系的政府，同時指責包特夫里卡被一群商人、政客與軍方控制，一心想保有權力；得知總統宣布辭職後，他們在首都阿爾及爾開心慶祝，不過，一名抗議領袖布查奇（Mustapha Bouchachi）事前告訴《路透社》，包特夫里卡即使下台也不會帶來任何改變，示威會繼續下去。

ET快訊
快訊／台東規模5.6地震！高雄、屏東、嘉義震度4級
抓姦名醫偷吃影片曝光！妻怒罵20歲小三：騎別人老公很爽是不是
最新清明連假天氣出爐！彭啟明：比原先預測好很多

關鍵字：阿爾及利亞,包特夫里卡

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

家門口遭飛車撞上　9歲女童「肉身破牆」摔進屋全身骨折

共機飛越台海中線　美警告北京：勿用武力威脅台灣！

掌權20年！阿爾及利亞「中風總統」想再選被逼宮　終於下台

中國女子闖川普私人莊園被捕　法院文件誤寫護照「R.O.C」

東京女高中生想要「珍奶」當新年號　曝光超夯打卡：珍奶活

她：我是10億遺產繼承人！　「捷運女地主」轉帳597次共2.3億才驚覺被騙

英國首相梅伊：將與反對黨合作　尋求再延長脫歐期限

快訊／釜山海雲台區森林大火　風勢助長…延燒超過9小時

「海上巨塔」水龍捲強襲檳城　5秒狂風摧毀50間房屋

以軍巴勒斯坦學校「擄走小學生」　美媒曝：他只是扔了一塊石頭

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

小六女檢舉家長會長兒作弊　被逼道歉校方：師調查有瑕疵

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

瑤瑤秘密交往南韓綜藝咖！　飛首爾見公婆「1年半戀情曝光」

冰島冰川突崩塌...外緣剝落墜入海　巨浪沖上岸直逼腳邊嚇得遊客逃竄

綠議員送「台灣特別行政區」護照　韓國瑜揮手拒收：我不戴紅帽子

IU罵髒話！4個沒看過的李知恩　打網球「11年來第一次覺得做不到」

王心凌甩變臉「網路新聞無奇不有」　潘瑋柏也是苦主：給我們好看照 片吧！

家門口遭飛車撞上　9歲女童「肉身破牆」摔進屋全身骨折

共機飛越台海中線　美警告北京：勿用武力威脅台灣！

掌權20年！阿爾及利亞「中風總統」想再選被逼宮　終於下台

中國女子闖川普私人莊園被捕　法院文件誤寫護照「R.O.C」

東京女高中生想要「珍奶」當新年號　曝光超夯打卡：珍奶活

她：我是10億遺產繼承人！　「捷運女地主」轉帳597次共2.3億才驚覺被騙

英國首相梅伊：將與反對黨合作　尋求再延長脫歐期限

快訊／釜山海雲台區森林大火　風勢助長…延燒超過9小時

「海上巨塔」水龍捲強襲檳城　5秒狂風摧毀50間房屋

以軍巴勒斯坦學校「擄走小學生」　美媒曝：他只是扔了一塊石頭

陸生共諜周泓旭吸收官員免坐牢　再涉吸收王炳忠遭起訴

大馬公開賽／周天成今首輪對決林丹　麟洋配硬碰世界第一

《必比登推介》24家夜市小吃出爐　藍家割包等15家新入榜

好大物先綁住　阿庫納簽8年1億美元延長合約

比特幣逆勢飆漲20%　31億神秘大單受矚目

日媒刊李登輝　揭24年前台海危機有一通機密電話

黃光芹再加告20名網友　怒嗆「栽贓別人是綠蛆的韓蛆並不可愛」

TOYOTA RAV4撞擊測試剛性表現大幅進步　唯獨頭燈照明度差了些

被繼承人股票配股利　過世前報遺產稅　過世後報綜所稅

王陽明「13歲中分頭舊照」曝光！　網看傻：這是誰

國際熱門新聞

女教師跟學生愛愛　教室遍布體液

「海上巨塔」水龍捲強襲檳城　5..

深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊..

慎入！女童赤腳逛豬圈遭沙蚤入侵

「捷運女地主」轉帳597次被詐..

華郵：哈紹吉子女獲千萬美元封口

即／釜山森林大火　延燒超9小時

她嚴重燒傷五官不見　混血男友不..

為AirPower才買　網嗆退..

富婆戀醜尪稱真愛 　他偷豪車落..

巴士起火20死　乘客擠上層成焦..

東京女高中生　想要「珍奶」當新..

女師PO照被解雇　校長：勾引誰..

狠媽自斷臍帶　塑膠袋裝女嬰活埋

更多熱門

相關新聞

阿爾及利亞的抗爭：阿拉伯之春再起？

如果當年地理位置更接近中東的埃及，其長達兩年的民主化都無法對該地區造成深遠的影響，我們怎麼可能期待阿爾及利亞的民主抗爭能帶出新一波的阿拉伯之春？

阿爾及利亞總統拒下台　軍方不挺

萬年總統中風還想掌權　阿爾及利亞人怒示威

50萬平民上街　抗議總統選第5任

要參選　阿爾及利亞總統引爆抗議

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

婦科名醫「內診」挑處女偷吃　正宮抓姦

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」女人排隊被睡

國小女當眾被霸凌！媽媽復仇被3萬人讚爆

高市街頭驚見「待転区」　網戰翻

媽媽抱娃賞櫻…遇電視台訪問！轉頭網淪陷

全場高呼「林志傑」野獸也淚崩了

保母19分壓死嬰　母淚還原時間軸

美女議員李倩萍　驚爆離婚

軍事專家：若發生衝突　美軍會以武力奪台

勝利台灣林太其實是「于太」真實身分起底

她大坨蓄髮一剪變「全麥吐司切片」

巨蟒浴血吃早餐　慘遭3豬隊友圍毆

壞學長性侵酒醉學妹！男友同床竟睡死

小7「8種復仇者聯盟」集點商品一次看

麥當勞大薯限時7週買一送一！

更多

最夯影音

更多

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

小六女檢舉家長會長兒作弊　被逼道歉校方：師調查有瑕疵

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面