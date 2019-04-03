掌權20年！阿爾及利亞「中風總統」想再選被逼宮　終於下台

▲包特夫里卡中風後便透過輪椅代步。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

北非國家阿爾及利亞82歲總統包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）長期執政20年，儘管中風後就鮮少露面，他先前仍是打算尋求第5個任期，此舉引發民眾展開大規模示威。在軍方與人民輿論的壓力下，他2日透過一份簡短聲明宣布辭職，並承諾政府在過渡期間會持續運作。

包特夫里卡1999年在軍方的支持下上任，他早年讓國家恢復到穩定狀態，進而獲得聲譽，2004年、2009年、2014年又再度當選總統，不過，隨著年歲漸長，他的健康狀況出現問題，2013年中風後就很少在公開場合現身。

不想放棄權力的包特夫里卡今年2月又宣布準備尋求第5個任期，使得國內爆發抗議活動，他最後撤回自己的候選資格，政府也跟著推遲選舉日期。阿爾及利亞官方新聞機構2日則發布聲明指出，包特夫里卡決定下台，他已通知憲法委員會主席，將結束自己的總統任期。

包特夫里卡的任期將在4月28日結束，他會在這個期限前正式辭職，並承諾採取重要措施，確保政府在過渡時期保持運作。事實上，阿爾及利亞參謀總長薩拉（Ahmed Gaed Salah）早就不滿這位總統，他透過電視演講指出，如果包特夫里卡的健康狀況會妨礙履行職責就必須下台。

街頭上的許多示威者都是年輕人，他們要求有著全新體系的政府，同時指責包特夫里卡被一群商人、政客與軍方控制，一心想保有權力；得知總統宣布辭職後，他們在首都阿爾及爾開心慶祝，不過，一名抗議領袖布查奇（Mustapha Bouchachi）事前告訴《路透社》，包特夫里卡即使下台也不會帶來任何改變，示威會繼續下去。