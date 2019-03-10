中風連話都說不清楚！82歲總統硬要5連任總統　阿爾及利亞50萬人示威

▲阿爾及利亞爆大規模示威潮，抗議總統競選第5任期。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

阿爾及利亞為非洲最大國，在位的總統包特夫里卡在位也邁入第20年，是非洲「萬年總統」俱樂部的高級會員。他日前宣布以82歲的高齡5度角逐總統大位，引爆人民激烈反彈，砲轟「這位中風後不良於行、連話都說不清楚的總統，該如何治理非洲領土最大的國家？」數十萬的抗議者不畏警方催淚瓦斯伺候，連續3周在在周五走上街頭，強力反對包特夫里卡尋求5連任。

據《BBC》報導，剛過82歲大壽的包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）在1999年內戰期間掌權平亂並當選總統，帶領阿爾及利亞經濟復甦。該國憲法原本規定總統只能連任1屆，國會卻在2008年為其修憲，取消總統連任限制，掃除包特夫里卡的連任障礙。雖然他在2013年中風後便以輪椅代步，連說話都有困難，但仍於2014年大選中囊括82%選票，順利4度當選總統。

▲北非國家阿爾及利亞總統包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）。（圖／路透）

包特夫里卡近年已鮮少公開露面，就連這次參選都是由他人帶為遞交申請，讓人不禁質疑如今是否根本只是執政黨民族解放陣線（FLN）權力集團的傀儡。

即便包特夫里卡許下承諾，表示若當選會進行憲政改革，且強調不會再次參選，但人民已經不買帳。自2月下旬開始連續3周的星期五，民眾上街高喊，「布特佛利卡不要再做第5任！」口號，且參與人數逐漸增加。報導稱，這是阿爾及利亞近30年來最大的一波抗議潮，雖然沒有官方統計數字，但警方估計8日的抗議人數高達50萬人。

Thousands in Algeria continue to take to the streets in protest against President Bouteflika’s decision to run for a fifth term.



Here's a look at the events that brought Algeria to this point. pic.twitter.com/KjbuL7C6m8 — Al Jazeera English (@AJEnglish) 2019年3月8日

抗爭氣氛至今仍在平和氣氛下進行，沒有爆發流血衝突，群眾也在社群媒體集結，揚言若政府對人民的訴求置之不理，將會號召大規模罷工。包特夫里卡8日發布聲明呼籲群眾保持警覺，防止示威「遭有心人士利用」，但對於民眾要自己放棄參選的訴求並未多言。

包特夫里卡長年以石油出口累積的大量財富，從事建設並補貼人民，有效拉攏民心，即便2011年的阿拉伯之春（Arab Spring）浪潮，推翻了鄰國突尼西亞與利比亞的萬年獨裁者，包特夫里卡卻依然安居大位。但2014年後國際油價長期走跌，青年失業率攀升，紛紛出走外國討生活，終於加劇人民對統治集團貪腐和長年掌權的不滿，渴望有本質上的制度改革。

▼ 阿爾及利亞遭控將難民趕至沙漠，任其自生自滅。（圖／達志影像／美聯社）