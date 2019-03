中風連話都說不清楚！82歲總統硬要5連任總統　阿爾及利亞50萬人示威

▲阿爾及利亞爆大規模示威潮,抗議總統競選第5任期。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

阿爾及利亞為非洲最大國,在位的總統包特夫里卡在位也邁入第20年,是非洲「萬年總統」俱樂部的高級會員。他日前宣布以82歲的高齡5度角逐總統大位,引爆人民激烈反彈,砲轟「這位中風後不良於行、連話都說不清楚的總統,該如何治理非洲領土最大的國家?」數十萬的抗議者不畏警方催淚瓦斯伺候,連續3周在在周五走上街頭,強力反對包特夫里卡尋求5連任。

據《BBC》報導,剛過82歲大壽的包特夫里卡(Abdelaziz Bouteflika)在1999年內戰期間掌權平亂並當選總統,帶領阿爾及利亞經濟復甦。該國憲法原本規定總統只能連任1屆,國會卻在2008年為其修憲,取消總統連任限制,掃除包特夫里卡的連任障礙。雖然他在2013年中風後便以輪椅代步,連說話都有困難,但仍於2014年大選中囊括82%選票,順利4度當選總統。

▲北非國家阿爾及利亞總統包特夫里卡(Abdelaziz Bouteflika)。(圖/路透)

包特夫里卡近年已鮮少公開露面,就連這次參選都是由他人帶為遞交申請,讓人不禁質疑如今是否根本只是執政黨民族解放陣線(FLN)權力集團的傀儡。

即便包特夫里卡許下承諾,表示若當選會進行憲政改革,且強調不會再次參選,但人民已經不買帳。自2月下旬開始連續3周的星期五,民眾上街高喊,「布特佛利卡不要再做第5任!」口號,且參與人數逐漸增加。報導稱,這是阿爾及利亞近30年來最大的一波抗議潮,雖然沒有官方統計數字,但警方估計8日的抗議人數高達50萬人。

Thousands in Algeria continue to take to the streets in protest against President Bouteflika’s decision to run for a fifth term.



Here's a look at the events that brought Algeria to this point. pic.twitter.com/KjbuL7C6m8