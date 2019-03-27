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阿爾及利亞「中風強人總統」拒下台　軍方也挺不下去了！

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▲▼北非國家阿爾及利亞總統包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）。（圖／路透）

▲強人總統包特夫里卡失去軍方後盾，權位恐怕難保。（資料照／路透）

國際中心／綜合報導

阿爾及利亞過去一個月內爆發全國性反總統示威，阿國軍事首長薩拉（Ahmed Gaed Salah）26日發表演說，表態不再支持總統包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）繼續擔任職務，要求啟動憲法程序。

在民營Ennahar電視台播出的演說中，薩拉聲援抗議民眾的要求是「合法的」，並援引憲法條款稱，若總統健康狀況不允許其履行職務，將被視為不再適任。薩拉說，解決當前危機的方法是落實憲法「第102條」，以免抗議活動遭有心人士操控利用。阿爾及利亞憲法第102條規定，如果總統因健康惡化而無法履行其職責，應由國民議會議長代行其職務。

現年82歲的包特夫里卡自2013年中風後，已鮮少在公開場合露面，外界認為他已經無力再擔任總統職務，但他仍戀棧權力拒絕下台，引爆民怨。雖然包特夫里卡3月11日已經宣布不會尋求第5次任期，但同時也宣布4月18日的大選延期。

包特夫里卡的作法顯然無法化解民怨，數以萬計的民眾26日再度走上首都阿爾及爾街頭，高喊包特夫里卡下台。阿爾及利亞軍方過去一直避免直接干預，但軍方在阿國掌握大權，對包特夫里卡的未來而言至關重要。

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關鍵字：阿爾及利亞,Abdelaziz Bouteflika

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