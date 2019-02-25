「瑞瑪公主」出任首位駐美女大使！　分析：沙國想挽回美國友誼

▲ 瑞瑪公主（右）出任沙國首位駐美女大使。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

沙烏地阿拉伯王室23日任命瑞瑪公主（Rima bint Bandar）出任首位駐美國女性大使，原任大使哈立德親王（Khalid bin Salman）則獲任命國防部副部長。哈立德親王是王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammedbin Salman）的弟弟，王儲今年因《華盛頓郵報》異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）命案而與華府關係緊張。

沙國官媒在深夜倉促發布這項王室命令，學者分析，沙國正在努力平息國際譴責，這項任命案是為了改善、挽回兩國友誼。哈紹吉去年10月進入沙國駐伊斯坦堡領事館後失蹤，很可能遭到分屍。美國媒體普遍將幕後黑手指向沙國王室，瑞瑪公主上任後很可能面對美國官員的敵意。

瑞瑪公主的父親班達爾親王（Bandar bin Sultan Al Saud）於1983年至2005年擔任沙國駐美大使，因此她在華府度過一段童年時光。在喬治華盛頓大學（George Washington University）取得學士學位後，瑞瑪公主2005年回國進入體育總局服務，帶領推進女性參與運動。

▼ 瑞瑪公主在華府度過一段童年時光。（圖／路透）

