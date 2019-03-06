沙烏地飛官在巴基斯坦試航「梟龍」　艙內自拍照曝光

▲ 沙烏地阿拉伯試飛「梟龍」戰機。（圖／翻攝自Twitter／@MbKS15）

大陸中心／綜合報導

巴基斯坦在與印度爆發的衝突中，疑似動用裝備近10年的「梟龍」戰機，擊落印度的米格-21戰機，完成首殺。事件後不久，便有外媒報導，沙烏地阿拉伯有意購買「梟龍」戰機，並釋出沙國F-15戰鬥機飛行員在東部省試飛的照片。

▼沙烏地阿拉伯F-15飛官試飛「梟龍」戰機。（圖／Twitter／@MbKS15）

沙國皇家空軍司令穆罕默德·本·薩萊·阿爾·卡泰比曾向記者透露，國內正在研究向巴基斯坦訂購大批「梟龍」戰機與初級教練機「超級瑪西夏克」的問題。

沙國現役戰鬥機共有86架F-15C、70架F15-E、64架「颱風」及80架「狂風」，平均價值數千萬美元。相比之下，剛剛邁過千萬美元的「梟龍」顯得微不足道。

據了解，沙國與巴基斯坦一直維持著友好關係，數個月內就提供巴國數百億美元的投資，為巴國經濟紓困。在這樣的前提下，沙向巴國訂購戰鬥機不僅能提供金錢，也能增強實力，又可以鞏固雙方關係，可謂一舉多得。

沙國在與什葉派胡賽武裝組織爆發的衝突中，明白在低強度的長期戰爭裡，西方制的昂貴戰機難以發揮優勢，且出戰代價過高，降低對歐美武器的依賴，是沙國迫切需要的，而「梟龍」戰機恰好能迎合需求。

據報導，「梟龍」戰機是單發單座的輕型戰鬥機，機體性能不亞於早期美製F-16戰機，價格卻只有F-16的20～50％，雖然缺乏機內容積，卻可以切合葉門戰場的需求。