連假四天好無聊　LiTV推首購優惠方案、每月99元讓你戲劇追好追滿

▲LiTV推出首購優惠方案，第一次購買頻道全餐的會員，可享有一季299元優惠價。（圖／LiTV提供）

記者邱倢芯／綜合報導

OTT平台LiTV線上影視推出首購優惠方案，第一次購買LiTV 頻道全餐的會員，可享有一季299元的優惠價，即可收看400台電視頻道，內容為精選第四台及MOD，包含熱門新聞、體育、電影、戲劇、財經、生活、旅遊、親子等各類頻道，平均每月只要99元就可以隨時收看的海量電視頻道。

如果喜歡追劇、看電影的觀眾，LiTV也祭出超值優惠，首購豪華組合餐的會員一季只要399元，除了400台頻道外，還可以收看上萬部隨選影片，六大主題館：電影、戲劇、動漫、綜藝、兒童、蒙福人生，內容每週都會更新，讓你隨選隨看。

此外，針對清明四天連假，LiTV也根據大數據統計，依照觀眾喜好推出不同主題的電影、戲劇及綜藝等內容。電影方面，推出連假期間深重觀眾喜愛的動作、金融、恐怖片主題的強檔電影，強檔電影，包括《殺破狼‧貪狼》、《俠盜聯盟》、《大師兄》、《追龍》、《分秒幣爭》、《華爾街之狼》、《億萬男孩俱樂部》以及最完整的《紅衣小女孩》三部曲等等；戲劇方面則推出4/3即將進入大結局的《ITEM》、好評迴響不斷的《如此耀眼》、劇情逗笑的《大宋北斗司》、受大眾喜愛的宮廷劇《東宮》等，除此之外，戲劇館將在4/9火熱上架始源的新戲《各位國民》，是一部幽默犯罪韓劇，擁有超強製作搭配優質演員的組合，絕對值得期待。

當然遇連假就想出遊旅遊，LiTV 也特別針對旅遊節目加開了主題館別，讓想旅遊卻不知該去哪或沒時間出門的觀眾不用愁，跟著LiTV 特別準備旅遊懶人包的內容，帶領觀眾體驗新型態旅遊，一起放鬆身心靈，用視覺感受旅遊的美好。綜藝部分，一直深受家庭用戶喜愛的《綜藝玩很大》在連假期間也特別推出2019年全新集數，玩粉們千萬別錯過，全新的《玩很大》，帶大家上山下海跑遍各地。