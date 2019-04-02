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菲抗議275艘船隻逼近南海中業島　中大使：他們只是在捕魚

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南沙派格阿薩島(中國大陸稱為中業島)。(圖／取自環球時報)

▲針對中業島出現大量中國船隻問題，菲方正式提出抗議。（圖／環球時報）

國際中心／綜合報導

針對中國船隻問題，菲律賓當局1日正式提出抗議。菲國總統府發言人帕內洛（Salvador Panelo）指出，在軍方於南海海域的中業島（Thitu island，菲稱Pag-Asa）發現約275艘中國船隻後，菲外交部門隨即向中方反映此事。他也表示，「任何與菲律賓安全有關的問題都將備受關注」。

綜合外媒報導，地區軍事發言人拉蒙（Jason Ramon）則表示，軍方發現的中國船隻為217艘，大致與上一季度相同，不知道為什麼帕內洛給出了不一樣的數字。

對此，中國大陸駐馬尼拉大使趙鑒華回應，「我們需要確認先前媒體的報導是否正確，若事情果真如此，那我相信我們雙方都能夠和平友好地用外交方式處理這起事件。」

隨後，趙鑒華對此跟進表示，「他們確實都是漁民，如果他們在那裡捕魚，那他們肯定是不會有任何武裝的。」

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關鍵字：南海,中業島,Salvador Panelo,帕尼洛,帕內洛,Thitu island,Pag-Asa,Jason Ramon,趙鑒華,東南亞要聞,國際軍武,大陸軍武

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