菲抗議275艘船隻逼近南海中業島　中大使：他們只是在捕魚

▲針對中業島出現大量中國船隻問題,菲方正式提出抗議。(圖/環球時報)



國際中心/綜合報導

針對中國船隻問題,菲律賓當局1日正式提出抗議。菲國總統府發言人帕內洛(Salvador Panelo)指出,在軍方於南海海域的中業島(Thitu island,菲稱Pag-Asa)發現約275艘中國船隻後,菲外交部門隨即向中方反映此事。他也表示,「任何與菲律賓安全有關的問題都將備受關注」。

綜合外媒報導,地區軍事發言人拉蒙(Jason Ramon)則表示,軍方發現的中國船隻為217艘,大致與上一季度相同,不知道為什麼帕內洛給出了不一樣的數字。

Zhao: They are actually fishermen, if they are fishing there they must be fishermen. They are not armed at all. | via @pia_gutierrez