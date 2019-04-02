新年號想脫中？　陸媒：自己繁榮，就不用擔憂日本改變！

▲日本首相安倍晉三強調新年號「令和」出自日本國書和歌《萬葉集》，此舉被認為是「脫中」。（圖／記者季相儒攝）

國際中心／綜合報導

日本4月1日公布新年號「令和」，是史上第一次不取自中國古籍的年號，被外界解讀為「脫中」。然而，具官媒新華社背景的「牛彈琴」在微博發文，指日本並沒有真的脫中，因為「令和」2字早出現在《歸田賦》中，若真想脫中，那就不要使用漢字。

日本首相安倍晉三發表新年號後，強調「令和」出自於日本國書和歌《萬葉集》第5卷的梅花之歌32首序文，「日本正迎來根本的轉換期，爲了呈現日本人的新時代精神，我們決定從日本典籍中選用新年號」。外界解讀，此舉為安倍政府亟欲脫中，也引起日本媒體大肆報導。

牛彈琴則發文表示，安倍用心良苦要顯示日本文化獨立，如此深的政治寓意並沒有如他所願，因為「令和」早出現在有近2000年歷史的《歸田賦》中，「於是仲春令月，時和氣清」，比起1300年歷史的《萬葉集》，「到底誰仿效誰？」「所以，日本年號要『脫中』，100000+年都不成，除非不用漢字！」

牛彈琴更指出，整個中華文化圈只剩日本保留年號傳統，「從這個角度看，我們真必須佩服日本，一方面很西化，但另一方面確實很傳統，包括對中華文化的持續吸收，對傳統習俗的千年遵守」、「安倍自以為是『脫中』了，其實更顯露了中國文化的影響力，道理很簡單，只要使用漢字，就脫不開中華文化的汪洋大海。哪怕不用漢字，儒家文化思想，也是如影隨形的。」

牛彈琴呼籲，只要中國文化一直有魅力，日本就不可能放棄漢字，自己繁榮，就不用擔憂日本改變，對於日本年號「脫中」應該要抱有更多自信。

只是大陸曾在1966年曾發動「文化大革命」，要求摒棄所有傳統，直到改革開放後才致力於保存中華文化，如儒學復興運動、保護孔廟等，甚至成都近年更流行起穿漢服來推廣漢文化，也有不少人還為此去日本旅遊，希望能從中感受傳統的隋唐文化。

▲日本新年號「令和」出自《萬葉集》，卻被發現更早的《歸田賦》早出現「令和」2字。（圖／記者錢玉紘製）