女師低胸短裙照…校長嗆「害學生受不了」！　直接解雇

▲俄羅斯女老師只因為一張洋裝照，慘被校方解雇。（圖／翻攝VK／Tatyana Kuvshinnikova）



國際中心／綜合報導

俄羅斯一名在中學擔任班級導師的女教師庫夫辛尼科娃（Tatiana Kuvshinnikova），去年底在個人社群頁面上傳一張短洋裝照，結果被學校批評「穿著像妓女」、「勾起男孩性衝動」，遭校方解雇。

綜合外媒報導，現年38歲的庫夫辛尼科娃在俄羅斯巴爾瑙爾（Barnaul）擔任教師，負責教授語言和文學課程。她同時也熱愛運動，是當地冬季游泳會的成員，經常分享在雪地游泳的照片；去年12月份，她又在社群網站VK，分享了一張身在雪地穿紫色低胸短洋裝、腳踩高跟鞋的生活照，慶祝新年的來臨。

有部分家長看到照片，認為庫夫辛尼科娃的穿著「可恥」，並轉向學校投訴。校長看完照片後，當著庫夫辛尼科娃的面大罵，「這就是妓女的穿著方式，高跟鞋，膝蓋以上的裙子，全部都露出來」、「你是想要勾引誰？你不配被稱為教師」。校方之後更以她的行為舉止「離戀童癖只剩一步」為由，決定將她開除。

雖然大多數家長的聲援庫夫辛尼科娃，使校方最終收回解雇成命，但事後所有同事都刻意忽略她，或是在背後說她壞話。迫於同事壓力，她仍在一個月之後主動離職。阿爾泰邊疆區教育部長獲知此事後，於26日受訪時表示，該校校長思想過於保守，他並不認為庫夫辛尼科娃的照片有何不道德之處，將會協助她重執教鞭。