宅男求歡不成勒斃學妹！「污辱屍體」處深夜飄神祕聲　柴山棄屍點曝光

▲當年的凶殺現場已成為大學生試膽的地點。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台南嘉南藥理科技大學爆發大二學長勒斃學妹還性侵焚屍命案，在純樸的校園引起震撼，同學間議論紛紛，由於行凶地點離學校僅數百公尺，校園安全又浮出檯面檢討。

校方表示，黃男2013年才考進學校生物科技系就讀，之前曾就讀其他學校；黃的同學說，黃的年紀比班上同學大幾歲，「像大哥哥一樣」，個性活潑、脾氣很好，也不會蹺課。和黃嫌不同科系、不同年級的竺女參加熱音社，有音樂底子的黃嫌則是管樂社的成員，或許是音樂成為二人共同話題，但竺女只把黃當成聊得來的男性好友。

本刊調查，冷血性侵焚屍的黃嫌喜愛打網路遊戲，和捷運殺人犯鄭捷玩的是同一種遊戲，是典型的灰暗宅男，黃嫌眼見焚屍的事跡敗露，還佯裝過路遊客一度熱心協助消防隊滅火，被警方逮捕後謊話連篇，冷血的態度讓警方印象深刻。

位於靠近台一線省道旁的竺女命案現場，是一棟2樓增建到5樓的學生宿舍，鄰居告訴本刊，案發至今，這棟透天厝原本有多位學生居住，後來嚇到紛紛退租，只剩一名學校講師住，但命案現場及焚屍棄屍地卻靈異傳說不斷。

其中有學生在網路上討論，曾聽聞命案現場明明已經沒有人住，三更半夜卻傳出音樂聲，也有吵鬧聲，柴山棄屍地點旁原本是羽球場，雖然老舊，但不少附近居民使用，傳出焚屍棄屍命案後該羽球場就鮮少人出入，但半夜有不少大學生帶著平安符前往試膽，成了另類的觀光景點。



更多鏡週刊報導

【奪命恐怖學長1】求歡學妹遭拒 宅男大生抓狂性侵焚屍

【奪命恐怖學長2】作筆錄問姦殺刑責 狡猾學長冷靜逃死罪

【奪命恐怖學長3】驗屍報告打臉學長 法官：當過風紀股長可教化