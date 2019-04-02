「春天吶喊」移師高雄　墾丁春假訂房率比去年少2成

▲恆春警方執行酒駕取締勤務，確保行車安全。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

春假腳步已近，屏東墾丁音樂季今年因原創「Scream Spring春天吶喊」出走移師高雄，只剩2場音樂會，整體訂房率比去年減少約2成，不過因有4天連假，親子旅遊人數會增加。

而滿州鄉小墾丁渡假村為提供音樂愛好者不同音樂饗宴，今年首度於5日及6日舉辦舉辦「滿州山谷音樂季」，找來排灣族歌手搭配古謠，熱鬧登場。

近2年墾丁音樂季遊客量明顯減少，但墾丁春天音樂季今年邁入第25年，卻首度沒有了「春天吶喊」，往年舉辦的其他音樂活動部分跟著停辦，剩下一家飯店業者有舉辦電音音樂會，吸引遊客上門。

▲墾丁大街假日人潮。

墾丁一家飯店業者表示，春假前2天的訂房率反而接近客滿，但，前6日約6成，有比去年減少約1成。

而由於 今年的「滿州山谷音樂季」在小墾丁 渡假村舉行，拉高住房率，目前訂房率6至7成。

小墾丁渡假村表示，大飯店受大咖音樂會出走影響不大，但民宿以年輕人為主，受影響就很明顯。。

恆春警方人員表示，雖「Scream Spring春天吶喊」出走移師高雄，只剩2場音樂會，但春假有4天連假，預計仍有許多民眾帶小孩子到墾丁旅遊，湧入大批人潮與車潮，警方仍按照往年規劃警力部署，加強交通疏導作為，與取締酒駕勤務。