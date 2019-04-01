忘帶環保筷被女騎士狂唸！她回嗆…「對方落荒而逃真爽」　客人老闆笑了

▲您用餐會自備環保筷嗎？（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

網搜小組／綜合報導

環保意識抬頭，許多人都會自備環保餐具、環保吸管。一名女網友因忘記帶環保筷，因此跟店家拿免洗筷，結果被一名女路人狂唸，讓她當場反擊，「那個小姐直接落荒而逃，真爽。」有人認為，「環不環保只有自己知道，方便變成習慣很快，改變卻很難，只是指責別人有點太Over。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，「討厭那種環保魔人，環保是好事，我也提倡環保，但真的不用去罵別人吧？平常外帶回家吃，我都會說不用筷子，有時在外面吃飯難免有個幾次忘記帶環保筷，當然就是要拿免洗筷啦！」

請繼續往下閱讀...

原PO表示，去買便當時被店員問需要筷子嗎，「我說好！隔壁的小姐一直說我這樣很不環保，要節約能源愛地球，要用環保筷」；她看對方戴安全帽直接回嗆，「妳那麼愛地球，怎麼不騎腳踏車還是走路呢？回去妳會開電風扇嗎？我不就一個月用個幾雙而已，關妳屁事，妳怎麼知道我不環保呢？」

▼不鏽鋼環保吸管。（圖／記者李毓康攝）

原PO寫道，旁邊客人和店家聽了都在笑，「那個小姐直接落荒而逃，真爽。」有人直呼，「我真的很佩服像妳這樣敢直接嗆回去的…這種個性要怎麼訓練啊」；原PO回「因為她是嘰哩呱啦一直講，我文章少打了，真的受不了。」

其他人留言，「很多魔人都開冷氣，然後叫大家要環保，很矛盾」、「講歸講，但環不環保只有自己知道，方便變成習慣很快，改變卻很難。只是指責別人有點太Over，環保人士有更好的方式可以推廣，而不是指著別人說你這樣不對」、「做好自己就好，太過反而讓大眾反感」。