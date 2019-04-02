溺斃女童附身「鬼娃」　死亡蘿莉城見殘肢飄揚…居民：不敢闔眼

▲墨西哥鬼娃城相當毛骨悚然。（圖／翻攝自padondenosvamos.com下同）

國際中心／綜合報導

對於逝去的人，在世者都會希望有些東西可以作為「精神寄託」，但在墨西哥南部的鬼娃城（La Isla delasMuñeca）卻讓原本的精神寄託成為了令人毛骨悚然的鬼城。多年前因為一名小女孩在島上溺斃，當時男子桑塔（Don Julian Santa）試圖搶救但卻失敗，不久後在女孩溺斃的河道上漂浮了一個娃娃，桑塔於是撿回去懸掛樹上，希望可以成為女童的靈魂守護者。

綜合外媒報導，這座島在桑塔懸掛了娃娃之後，當地居民認為小女孩不會這麼容易安息，於是蒐集了更多娃娃掛在樹上，而這些殘破的娃娃也沒有經過修補，在風吹日曬的情況下，原本爛掉的樣子更顯得恐怖，多年下來，島上的娃娃越來越多，漸漸的也開始出現詭譎的氣氛，造就了許多島上傳說。

▲墨西哥鬼娃島原本的故事跟後續發展，相差甚遠。

在這座島上，當地居民堅決不讓外界靠近，所以即便擁有相當美的景色，終究沒有開放為觀光景點，直到2011年對外開放，立刻湧入大批的觀光客跟探險家，希望可以一探「鬼娃城」究竟。不少人認為，這些吊掛在樹上的娃娃都有死靈附身，也傳出有人看過娃娃扭動頭部、擺動四肢發出聲響的經驗。

但畢竟商機大於一切，原本守護鬼娃城的人，近日開始出現不肖人士開始欺騙探險的遊客，甚至將船開到別座「假鬼娃島」，而當地人也提到，島上沒有任何可以歇息或是住宿的地方，但只要去過的人就會知道「在那裡，你絕對不敢閉上你的眼睛。」