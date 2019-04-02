新北醉漢隨機抓女路人！強拉樓梯間「很大想舒服」：我們情侶要在這做

▲路過女子遭強拉至公寓樓梯！差點被性侵。（圖／《ETtoday新聞雲》示意圖，與本文當事人無關）

社會中心／綜合報導

新北市46歲水泥工黃冠霖去年12月底某天喝酒後，隨即強拉路過的女子至公寓樓梯內強吻與撫摸，甚至企圖想要性侵，還說：「我的很大，我想要舒服！」這時一名非裔外籍男子發現，黃男還嗆說「我跟她是男女朋友，我們要在這裡做愛，不關你的事」，受害女奮力推開逃離。新北地院1日依強制性交未遂罪，判黃男2年2個月徒刑。

黃男去年12月30日晚間10點半，見到經過新北市新莊區中正路一處騎樓的女子，就徒手扣住她的脖子，鎖喉摀嘴，將她拖到陰暗的公寓樓梯間，恐嚇說：「妳如果再吵，我就會把妳弄死。」接著強吻、強摸女方的身體，還用下體磨蹭，企圖要和對方發生性行為。

「我的很大，我想要舒服！我也想要讓妳舒服！」黃男不斷摸著女子的身體，嘴邊說出猥褻的性騷擾話語，即使女方機警稱「包包有錢，你可以拿走」、「我沒看見你，你不用傷害我」等語安撫情緒，黃男仍要企圖性侵她。

就在此時，一名非裔外籍男子正要下樓，察覺有異而持手機燈照射，黃男怒嗆：「我跟她是男女朋友，我們要在這裡做愛，不關你的事！」受害女趕緊連喊救命，然而外籍男根本聽不懂中文，見到黃男抓住女方的頭髮並摀上嘴，趕緊下樓解救。

受害女利用黃男分心，奮力推開後逃到騎樓處，趕緊打電話報案，持續騷擾的黃男這下才走離現場，但外籍男見狀仍緊跟黃男，鎖定位置，協助警方趕到現場逮人。

新北地院審理時，黃男辯稱是酒後亂性，還說自己沒摸過女方、也沒有恐嚇她，但合議庭認為，黃男被逮時酒測值達0.79毫克，但仍可以向查看的外籍男詐稱「彼此是男女朋友」，可見精神和行為與常人無異，性侵未遂。受害女拒和解，加上受傷診斷證明書及外籍男目擊證詞，黃男又有酒駕、傷害等前科，法官判2年2個月徒刑，可上訴。