館長告輸了！　前員工爆「離職不給薪水」最後免賠20萬

▲館長敗訴。（圖／翻攝自寶寶愛館長youtube）



突發中心／新北報導

成吉思汗健身館及創辦人「館長」陳之漢不滿林姓前員工PO文「蒙古被法院認證敗訴」指控離職不給薪水，認為貼文中的「蒙古」指的就是成吉思汗，損害名譽因此提告。新北地院審理後，認為蒙古、成吉思汗兩公司以及代理人都不相同，不能當作一樣的，判館長敗訴，全案可上訴。

林男是館長的林姓前員工，離職後在臉書PO文寫道，「離職不給薪水，投訴後還被蒙古告，結果蒙古被法院認證敗訴呦。」由於身分特殊，加上成吉思汗是蒙古代表人物，不免讓人聯想這當中的關係；館長因此控訴，認為林男損害商譽、名譽，要求賠償20萬元，且須在個人臉書張貼道歉啟事15天。

對此林男辯稱，原先在忽必烈健身館工作，公司積欠工資，後來經勞資爭議調解成功拿回6萬5000元的獎金，會在臉書上寫「法院認證敗訴」只是沒有法律常識，先前貼文也都有提到「蒙古」健身房，才會一直沿用下去，根本非指「成吉思汗」健身館。

法官審理後認為，成吉思汗、忽必烈、鐵木真3公司雖都是「館長」旗下集團，而外界也均知「蒙古」就是館長的，但股東、公司、以及代理人都不同，3間公司都屬於獨立的，因此難認林男所言「蒙古」就是指「成吉思汗」，判林男免賠償，全案可上訴。

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