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南韓首批2架F-35A交付　正式邁入五代戰機時代

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▲▼F-35A隱形戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

▲F-35A戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

軍武中心／綜合報導

南韓採購的首批2架F-35A戰機3月29日下午飛抵空軍清州基地，該國成為繼日本、澳洲和大陸後「第3個擁有隱形戰機的亞太國家」。軍方4月開始幾乎每個月會從美國引進2架F-35A，今年將部署超過10架該型戰機，截至2021年將總共訂購40架F-35A（斥資7.4兆韓元）。

根據外媒報導，南韓採購的首批2架F-35A於2018年3月在美國洛克希德馬丁的德州工廠出廠，當年共有6架韓方採購的F-35A出廠；40架F-35A預計2021年交付完畢。報導還提到，首批F-35A將作為飛行與技術人員的訓練用途，訓練地點是亞利桑那州的路克空軍基地（Luke Air Force Base）。

南韓國防採辦項目管理局（DAPA）透露，全面部署F-35A的日期尚未確定，但預計會在4或5月舉行宣傳儀式。值得留意的是，日本於2018年2月在青森縣三澤基地首次部署F-35A，中國同年也在山東半島部署殲-20，俄羅斯的Su-57也將在2019年投入量產，意味著東北亞國家將陸續邁入第五代戰鬥機時代。

▼F-35A戰鬥機。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

F-35A。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）

有關台灣方面，蔡英文總統曾於2017年4月對外媒表態，有意向美國採購F-35，不過美方至今仍未回覆。鑒於上述軍購至今仍無著落，蔡英文2019年3月則是公開證實，政府將採購F-16V戰鬥機。外界解讀，台灣採購F-16V是美國不願出售F-35的折衷方案。

F-35是洛克希德馬丁公司研製的單座單發動機多用途戰機，引擎方面由勞斯萊斯股份公司參與設計，該機種主要用於密接支援、目標轟炸、防空截擊等任務，還發展出3種主要的衍生版本，包括採用傳統跑道起降的F-35A，短距離起飛／垂直起降機種F-35B，以及作為航空母艦艦載機的F-35C。其中F-35A的最大飛行速度可達1.8馬赫，作戰半徑1093公里，裝備空對空導彈、小口徑精確制導炸彈（SDB）及聯合製導攻擊武器（JDAM）等，同時具備隱形功能，能夠避開雷達探測。

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