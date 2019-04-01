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第二代數據中繼衛星首星　陸成功發射「天鏈二號01星」

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▲▼天鏈二號01星升空。（圖／翻攝自新華社）

▲天鏈二號01星升空。（圖／翻攝自新華社）

大陸中心／綜合報導

西昌衛星發射中心3月31日23時51分利用長征三號乙運載火箭，將天鏈二號01星送入太空，衛星成功進入地球同步軌道。本次升空的是大陸第二代數據中繼衛星系統的第一顆衛星，將為運載火箭、衛星、載人航天器以及非航天器使用者提供測控和傳輸等服務。

根據外媒報導，天鏈二號01星是由中國航天科技集團所屬的中國空間技術研究院研製，該衛星在任務規劃、系統管理、業務運行上比天鏈一號更加優異，其數據傳輸速率和多目標服務能力也有顯著提升，將對提高中低軌衛星、載人航天器資訊回傳時效性方面發揮重要作用。

▼天宮一號。（圖／翻攝自中國載人航天網站）

▲天宮一號。（圖／中國載人航天）

報導提到，天鏈一號衛星具有高覆蓋、實時、傳輸速率和高效費比等優點，建成後也成為世界第二個具有對中低規軌道航天器全球覆蓋能力的中繼衛星系統，曾為天宮一號與神舟系列飛船多次交會對接提供數據中繼和測控服務；由於天鏈二號01星採用東四星衛平台，這比起採用東三平台研製的天鏈一號衛星，前者性能更優、載重更大、服務壽命也更長。

本次任務亦是長征系列火箭的第301次飛行，至於第300次同樣發生在西昌衛星發射中心，當時也是由長征三號乙運載火箭將中星6C衛星送入太空。值得留意的是，長征系列火箭2018年的年發射連續成功次數為37次，首次獨居世界航天發射次數年度第一位，這在近20年全球航天發射當中也是連續成功發射次數最高的一年。

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