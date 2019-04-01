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中國衛星基地監聽阿根廷？　專家：後院衛星天線都能辦到「沒必要」

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▲▼美國國防情報局發布報告指出，中俄正研發雷射武器，計畫摧毀美國衛星。（示意圖／CFP）

▲衛星系統。（CFP／示意圖）

軍武中心／綜合報導

中國在阿根廷內烏肯省（Neuquen）興建的衛星追蹤基地，日前被人質疑實際用途。包括阿根廷參議院多數黨領袖皮凱托（Miguel Pichetto）在內的6名國會議員，25日（當地時間）向國會提出法案，要求成立委員會，以便監管境內的中國太空觀測站。

根據外媒報導，這座基地位於內烏肯省（Neuquen）一處人口大約7000人的小鎮，占地200公頃並且配置30名中國人員。報導指出，該基地幾乎不受阿根廷政府監督，並且已經引發當地居民不安，甚至傳出所謂的陰謀論，就連美國政府也懷疑其真實用途。

報導提到，皮凱托等6名國會議員25日已經要求國會成立委員會，委員會成員將包括參、眾兩院各7名議員。值得一提的是，本次並非中國在海外的航天設施首次引發爭議，今年1月也有瑞典國防專家質疑，中方在瑞典用於傳遞北極地區衛星圖像的地面北極站可能涉及軍事用途。中國駐瑞典大使館則是予以反駁。

▼嫦娥四號月球探測器。（圖／翻攝自中國探月工程官方微博）

▲▼嫦娥四號。（圖／翻攝自中國探月工程官方微博）

有關首段提到的基地方面，報導引述中方的說法稱，該基地在今年1月嫦娥四號軟著陸月背的任務中扮演重要角色，目的只是用於觀測太空。不過阿根廷前外交部長馬寇拉（Susana Malcorra）則透露，這座基地是阿根廷前女總統費南德茲（Cristina Fernandez Kirchner）於2015年批准，所在地租借給中國50年，其管轄權亦屬於解放軍。

針對外界的質疑，美國國家射電天文台台長比斯利（Tony Beasley）則認為，儘管這座基地理論上能夠聽到其他國家衛星的信息，但要進行這類監聽「可能不用這麼先進的設備」，因為就連自家後院的衛星天線「也可以辦到」。

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關鍵字：衛星追蹤基地,解放軍,監聽,Miguel Pichetto,Tony Beasley,內烏肯省,中國,阿根廷,國際軍武,軍武

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