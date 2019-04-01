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秀肌肉？亓樂義：殲11制海能力讓美軍艦「無從發揮」

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▲▼解放軍殲-11戰機。（圖／翻攝自中國軍網）

▲解放軍殲-11戰機。（圖／翻攝自中國軍網）

文／中央社

針對中共戰機跨越台灣海峽中線的背後企圖，解放軍專家亓樂義認為，一是「以機制海」來回應美國軍艦近來「正常且定期」頻繁穿越台海，二是不排除刻意將海峽中線「模糊化」。

國防部今天表示，共軍2架殲11戰機上午11時越過台灣海峽中線，並進入台灣西南面空域，空軍增派戰機緊急升空攔截後，共軍飛返中線以西。據了解，當時共機距離台灣仍約185公里。

針對中共軍機飛越海峽中線，亓樂義先從「機型」分析說，殲11是中共結合蘇27與蘇30性能，所研製的國產雙引擎多用途重型戰機，特別是殲11B型，除傳統對空作戰，另一重要威脅是可遂行攻擊船艦的「制海」任務。

他指出，若共機真如外傳跨越中線近10分鐘，且採取進出方式飛行，「挑釁意味當然是很強的」；其對台灣的影響主要是心理層面，而更重要的是「戰術作為」背後的軍事與政治意圖。

▼解放軍殲-11戰機。（圖／翻攝自中國軍網）

▲▼解放軍殲-11戰機。（圖／翻攝自中國軍網）

從制海作戰角度看，亓樂義說：「共機針對的對象當然是美國軍艦！」他表示，美國軍艦近一年來頻繁進出台灣海峽，甚至連海岸警衛隊的海巡艦也通過台海，中共必須要有所回應。

此外，前美國太平洋艦隊司令史威孚特（Scott Swift）29日在華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）的研討會上稱，美軍艦通過台海符合聯合國海洋法公約（UNCLOS）規範；就海軍觀點看，這就是「正常且定期」的合理航行，跟航經台灣東部海域一樣平常。

亓樂義指出，史威孚特還特別強調美軍在南海是「執行航行自由」任務，是針對特定國家出現超越美國對UNCLOS解釋的「特定限制作為」，而海峽兩岸沒有任何一方挑戰美艦通過台海。

亓樂義認為，此次共機刻意穿越海峽中線，另一層面是回應美軍艦的「正常且定期」與「沒有任何一方挑戰」的說法；即彰顯中國在台海的主權與實力，告訴美國，殲11戰機的制海能力，能夠讓美軍艦的戰力在台海無從發揮。

至於政治意圖，亓樂義表示，未來的觀察點在於中共是否會「有一搭、沒一搭地」派遣戰機穿越海峽中線，進而間接型塑、證實海峽中線是不存在的，也就是將海峽中線「模糊化」。

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