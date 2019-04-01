農曆三月半財神聖誕　58枚純金「招財令」擲筊結緣

▲農曆三月半財神聖誕，大溪迎富送窮廟58枚純金「招財令」擲筊結緣。（圖／迎富送窮廟提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為了讓更多民眾求財運，過好日子，桃園大溪區「迎富送窮」廟於農曆3月15財神聖誕前夕、4月13日(農曆3月9日)假該廟舉辦求財補財庫法會，進行擲筊競杯將送出58枚純金打造「招財令」結緣，讓求得的信眾帶回財神王所加持財運，招來更多財運。

廟方表示，古諺云：「軍令如山、令出必行！」純金打造的「招財令」為迎富送窮廟五路財神王諭示打造，是由信眾謝神捐贈的部分金牌所熔化製作，是難得的招財神器。這枚全台獨一無二的「招財令」，不僅可做為隨身配飾、手環吊飾，也可以當成項鍊墜飾。

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▲香客團拜。▼58枚純金「招財令」擲筊結緣。（圖／迎富送窮廟提供）

今年廟方共打造58枚「招財令」要與信眾結緣，在財神王祝壽團拜後舉辦擲筊大賽，優勝出線的信眾，就可獲得五路財神王所加持的「招財令」。有這枚招財神器傍身，必定財氣亨通，令出必行好運！

4月13日的聖誕祝壽法會，除了戲曲謝神、祝壽科儀法會，下午3時舉辦三獻大禮、香客團拜，歡迎遊客、香客共同參與這場難得盛會，在神聖莊嚴的科儀中，祈請五路財神王慈悲加持財運與財氣。下午4時即舉辦擲筊競杯大賽，以迎富送窮廟的五色筊杯(代表五路財神王)，以擲出聖筊數由高至低依次遴選58人。