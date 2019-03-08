桃園豐年宮慶土地公生　信眾「第一次就聖筊」捐救護車

▲桃園「豐年宮」慶土地公生，信眾擲筊請示捐救護車做公益。（圖／消防局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

做公益，提昇形象，神明也認同。3月8日是農曆2月2日土地公生，桃園區土地公廟「豐年宮」，捐贈價值258萬元的救護車給桃園市消防局桃園消防分隊。廟方說，去年下半年發起救護車捐贈募款活動，並擲筊獲土地公同意行善，「擲一次就是聖筊」，獲300多位信眾響應，善款累積一輛救護車費用，加入消防局緊急救護生力軍。

「豐年宮」主委羅銘烘說，土地公廟雖小，但集合信眾願力很大。本著取之於社會，用之於社會的理念，集結虔誠信眾的愛心善款，用行動支持桃園市政府消防局的救護工作，捐贈桃園分隊價值258萬元的救護車，期未來可以幫助更多需要緊急救護服務的病患，對社會的付出及貢獻功不可沒。

▲▼桃園「豐年宮」慶土地公生，信眾擲筊請示捐救護車做公益。（圖／消防局提供）

消防局指出，今天的捐贈典禮，市府副秘書長邱俊銘、消防局長謝呂泉等人士到場，場面熱絡。去(2018)年消防局救護出勤量10萬55件，其中到院前心肺功能停止(OHCA)經搶救而康復出院共75人，除了人員的加強訓練外，更需要精良裝備及新穎救護車，才能讓患者得到最妥善的處置與及時送醫=.

此次救護車捐贈之設備包含：擔架床、可折疊式搬運椅、手持式血氧濃度分析儀及自動心臟電擊器(AED)等，對消防人員執行緊急救護工作是一大利器，也讓到院前救護可以發揮極大功效。