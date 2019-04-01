民進黨有「魔咒」？辦總統初選，大選就敗北

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

前行政院長賴清德投入2020總統黨內初選，正面對決力拼連任的總統蔡英文。攤開民進黨自1995年以來的歷史紀錄，都陷入「初選魔咒」中，舉凡有辦理初選，在大選時都是以「敗北」收場。



銘傳大學廣電系主任杜聖聰在臉書以總統初選與否&最後選舉結果製表分析指出，民進黨是否舉行總統初選，在1996年、2008年、2012年大選前，都有舉行初選，但結果都是敗北收場；反觀在2000年、2004年與2016年大選前，民進黨都未舉行初選，但結果都是迎接勝利。

回顧1995年時，民進黨在第九任總統提名選舉時，首次舉辦候選人初選，當時由彭明敏、許信良、尤清與林義雄4人角逐，電視辯論會在高雄勞工育樂中心舉行，第一階段結束，由彭明敏與許信良進入第二階段。

在第二階段時，投票方式是使用個人身分證登記，並領取類似塑膠錢幣的方式投票。當時許信良主張「大膽西進」，彭明敏則堅持台獨，切割中國，兩人在各地辦辯論會後，以投幣的方式舉行民調，結果是彭明敏勝出，在彭明敏勝出後，副手選了時任立委的謝長廷。

雖然民進黨以初選方式產生提名的候選人，但在1996年大選時，彭明敏還是以227萬多票、21.1%得票率，大輸國民黨李登輝、連戰搭配的581萬多票、54%得票率。

接著在2000年、2004年的總統大選前，民進黨都未舉行黨內初選，最後也都是由前總統陳水扁獲得最終勝利。

到了2007年，民進黨舉行第十任總統提名選舉，由謝長廷、蘇貞昌、呂秀蓮與游錫堃角逐，最後由謝長廷以44.66%得票率，勝過蘇貞昌33.4%、呂秀蓮6.16％與游錫堃的15.78%。

最後，謝長廷也宣布副手搭配人選為蘇貞昌，組成「長昌配」，但最後還是以544萬票、41.55%得票率，輸給國民黨的馬英九、蕭萬長組合的765萬票、58.45%得票率。

接著2011年時，民進黨內初選最後由蔡英文、蘇貞昌、許信良3人角逐。結果由蔡英文以些微的42.5%得票率，險勝蘇貞昌的41.15%得票率，而許信良僅有12.21％。

但是，蔡英文在2012年的總統大選，搭配蘇嘉全，還是以609萬票、45.63％得票率，不敵國民黨的馬英九、吳敦義的689萬票、51.60%得票率。

到了2016年總統大選，民進黨並未舉行黨內初選，直接由蔡英文再次出馬，這次搭配陳建仁，最終以689萬票拿下勝利。

▼民進黨是否舉辦初選與大選結果。（圖／翻攝杜聖聰臉書）

