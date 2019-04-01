美麗島民調／韓國瑜2020唯一對手柯文哲　蔡英文至少落後13百點

▲蔡英文、韓國瑜、柯文哲。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）



政治中心／綜合報導

2020總統大選熱度升溫，前行政院長賴清德投入初選欲阻斷總統蔡英文的連任之路，國民黨基層則力拱高雄市長韓國瑜參選，而台北市長柯文哲被視為有意角逐2020。根據《美麗島電子報》1日公布民調顯示，韓國瑜對上賴清德、蔡英文、柯文哲，支持度皆為領先，而蔡英文在PK柯文哲、韓國瑜的情況下，至少落後韓國瑜13個百分點。

根據民調顯示，在蔡、韓、柯PK的情況下，韓國瑜以35.4％的支持度，領先柯文哲的27.8％、蔡英文的22.6％，蔡英文落後韓國瑜13個百分點。若以蔡韓兩人PK來看，韓國瑜以49.5％的支持度領先蔡英文的34.5％，蔡英文落後韓國瑜15個百分點。

另外，若以賴、韓、柯三人PK的情況下，韓國瑜仍以32.1％位居第一，其次是柯文哲的28.3％，最後是賴清德26.8％，賴清德落後韓國瑜5.3個百分點。民調顯示，若賴清德對上韓國瑜，韓國瑜以45.5％支持度領先賴清德的39.8％，兩人PK的情況下，賴清德落後韓國瑜5.7個百分點。

《美麗島電子報》委託戴立安於2019年3月24日至3月26日進行調查，調查範圍為全國22縣市，對像為年滿20歲的民眾，成功完訪1072人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

▲柯文哲、韓國瑜、賴清德、蔡英文。（組合圖／資料照）