新型太陽能電洞傳輸層研究　嘉大應化系登上國際期刊封面

▲林彥多助理教授（後）與研究助理鍾信成進行電洞傳輸層材料合成過程。（圖／嘉義大學提供）

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嘉大應用化學系助理教授林彥多帶領研究助理鍾信成，2人一起研發一系列新型有機小分子電洞傳輸層材料，在長庚大學化材系李坤穆副教授、中研院化學所周大新及孫世勝教授研究團隊合作下，將其應用在目前最熱門的鈣鈦礦太陽電池中，為電池元件製程改善，同時有效降低備製成本與耗能，此新研究也被遴選為《Energy Technol》期刊（2019年2月號出版）封面文章。

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▲林彥多助理教授論文發表榮登期刊封面。（圖／嘉義大學提供）

▲林彥多助理教授（右）與研究助理鍾信成於研究室合影。（圖／嘉義大學提供）

有鑑於能源議題已成為全球矚目焦點，太陽能被視為最直接可利用並具備永續性的再生能源，目前太陽能電池的最新發展是以鈣鈦礦材料（Perovskites）為吸光體所製備而成，其光電轉換效率從2009年至今，9年間已從3.8％突破20％大關，但傳統的鈣鈦礦太陽能電池之電洞傳輸層材料合成步驟繁雜、純化不易、導致成本過高且電池元件穩定性較差，進而影響未來商業化的目標。

▲林彥多助理教授研發新型電洞傳輸層應用於鈣鈦礦電池元件。（圖／嘉義大學提供）

林彥多助理教授團隊研發出許多新型電洞傳輸層材料，此新材料除了結構容易製備外，並有相當良好的電池元件穩定性，同時具有優良的光電轉換效率（17.7％），此研究與設計實為卓越表現，也為太陽能電池科技帶來新契機。

嘉大應化系粱孟主任表示，目前各種再生能源中，最具代表性的能源之一就是太陽能電池發電。林彥多助理教授所發展出的新型電動傳輸層材料應用在鈣鈦礦太陽電池中，其光電轉換效率超過17％，已與商業化模組矽晶太陽能電池效率（18％）相當，該研究也是全新的嘗試與突破，有助於鈣鈦礦太陽能電池的未來發展。

▲林彥多助理教授（左）研究報告榮登國際期刊封面後與系主任梁孟教授合影。（圖／嘉義大學提供）