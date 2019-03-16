年度最佳社團特色活動競賽　嘉大兩棲爬蟲研究社爆紅

▲▼報名參與「年度最佳社團特色活動競賽」的嘉大兩棲爬蟲研究社頗受學生歡迎。（圖／嘉義大學提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

「2019全國大專校院學生社團評選暨觀摩活動」即將於31日在桃園市中央大學登場。嘉義大學推薦農藝志工隊及漱音國樂社參與社團評選，最佳社團特色活動則由兩棲爬蟲研究社代表參賽。



報名參與「年度最佳社團特色活動競賽」的兩棲爬蟲研究社，由一群關注蛇類、外來種及兩棲爬蟲類動物保育議題的學生共同組成創社至今已逾6年，首次參賽且表現優異，在眾多報名學校中獲得評審團遴選青睞，進入全國決選20名社團名單內。兩棲爬蟲研究社為學術性社團。

嘉大蘭潭校區位處嘉義市蘭潭水庫旁，擁有豐富之生物多樣性生態環境，因此常有人蛇衝突的情況發生，過去仰賴消防隊來移除校園滋擾性蛇類，現在已成了該社目前的發展主要事項。該社每學年約移除變色蜥1500隻及綠鬣蜥約500隻。另外「路死事件」亦為兩棲爬蟲研究社關注的焦點，所謂「路死」係指環境開發致使野外棲地受破壞，野生動物因而須穿越馬路覓食或交配，若因此成為車下亡魂，即稱路死，許多生物受困於網具或遭車輛撞擊輾壓或夾傷等，該社亦可提供救傷與醫療照顧支援。

嘉義大學學務處課外活動指導組張坤城組長表示，兩棲爬蟲研究社在社長及社員努力經營下，已逐漸發展出自己的專業特色，不僅曾獲電視台蒞校採訪，地方報章雜誌亦給予高度關注，曾多次刊登社團資訊。有時社會上出現相關保育衝突議題時亦會連絡學校，請兩棲爬蟲研究社提供專業意見，宛如網紅般頗受注目。期待兩棲爬蟲研究社及所有代表嘉大參賽之社團，在今年的競賽中有亮眼表現。