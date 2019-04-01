台中「公兒9公園」開工　1200平方米工程費僅6百萬

▲大肚區公兒9公園開工典禮，由副市長令狐榮達主持。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

位在台中市大肚區的「公兒9公園」，經地方民代爭取多年，1日上午舉行開工典禮，這處結合生態和童玩的社區公園，占地1200平方公尺，但工程費僅6百萬，原因是該土地是國有財產署無償撥用，連建設局官員都覺得超划算。

上午開工典禮由副市長令狐榮達主持，包括立委顏寬恒、市議員吳瓊華、張家銨、林孟令、大肚區長白峨嵋、社腳里長陳榮銀等人皆到場。

令狐榮達表示，大肚區公兒9公園保留基地內水道及綠蔭大樹原生態營造景觀設計，並以符合居民期待的童玩作為規劃理念，設計當地特色「紅蜻蜓」造型的溜滑梯、鳥巢式鞦韆、小型瞭望台、沙坑等十二感官遊具，以及樂齡體建設施等，預計9月中旬完工。

▲副市長令狐榮達（左）和市議員張家銨（右）等人主持開工典禮。（圖／記者鄧木卿攝）

張家銨也說，從去年7月積極與建設局現勘，去年11月初召開地方說明會，如今總算順利動土，未來將提供一處結合生態、童玩共融的親子休憩好去處。

建設局表示，該地屬於國有財產署所有，雖然經地方民代爭取多年，總算順利辦理無償撥用，但多年等待是值得的，因為占地1200平方公尺，工程費僅611萬元，換作是一般土地，如果再加上徵收費用，不但經費暴增，何時才能開工都是未知數，因此這座公園的工程經費，計算下來很值得。