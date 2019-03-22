台中副市長赴杭州訪阿里巴巴　推台浙經貿合作





▲阿里巴巴杭州西溪園區。（圖／CFP）

記者陳政錄／上海報導

今年來藍營縣市首長頻繁赴陸訪問，台中副市長令狐榮達亦於21日，率團前往浙江省杭州市，除與省台辦舉行座談會，也參訪阿里巴巴，提出要推進兩地的經貿合作。

令狐榮達自18日至23日率團訪陸，陸續與褔建省福州市、泉州市、廈門市，浙江省杭州市等官方座談，後續還包括寧波市，除推進台中與大陸的經貿合作、爭取大型城市郵輪首航、包機直航外，亦被外界認為係為台中市長盧秀燕訪問大陸鋪路。

21日令狐榮達與台中市農業局長蔡精強、經濟發展局長高禩翔、觀光旅遊局長林筱淇、文化局副局長施純福及相關人員等人，與浙江省政府相關廳處及省台辦進行座談會，包含省台辦主任莊躍成，以及省經信廳、省農業農村廳、省文旅廳、省台辦室務會議及聯絡處等單位代表。





▲台中副市長令狐榮達（左）與浙江省台辦主任莊躍成合影。（圖／台中市政府提供）

令狐榮達說，浙江與福建都是距離台灣最近的省份，而台中有雄厚的產業背景，包括機械工具、半導體等產業，若能落實與浙江在經貿、文化、農業、觀光及教育的交流，將在既有的資訊互通裡，奠定深厚的發展基礎。

他強調，台中過往與浙江省交往密切，現在盧市長上任後，也與對岸逐步展開經貿、文化、觀光交流，未來也希望深化教育、體育等各層面的互動，擴大交流領域版圖。

台中市政府團隊亦參訪位於浙江省杭州市的阿里巴巴電子商務有限公司，與集團全球化事業部總監張輝、集團全球化事業部資深經理任遠等座談。

阿里巴巴集團表示，台中工業較為發達，是中小企業集中的地區，而阿里巴巴的初心即是服務中小企業。此外，阿里巴巴指出，支付寶的服務對象還是僅限於大陸民眾，但現階段已經不斷結合台灣的觀光，來吸引大陸遊客到台灣旅遊，未來將積極建立更進一步的聯繫管道，發展合作的可能性，促進兩岸經貿發展。