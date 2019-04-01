蔣萬安愚人節大放送　PO六塊肌照、自稱立院唯一男神

▲蔣萬安臉書驚見腹肌照。（圖／翻攝自蔣萬安、江啟臣臉書粉專）



政治中心／綜合報導

4月1日愚人節，不少政治人物在臉書與粉絲互動開小玩笑，國民黨「雙帥」立委蔣萬安與江啟臣互換臉書粉絲專頁的大頭貼與封面照片，蔣萬安的粉專更驚見「六塊肌照」，並稱自己是「立院第一男神」，將接管江啟臣的臉書！

蔣萬安與江啟臣互換臉書，蔣萬安於江啟臣的臉書說，「今日開始，本粉絲專頁名稱為『台灣講晚安』，宣布接管江啟臣粉絲專頁！」，還hashtag「我才是立院唯一男神」、「不只接管網頁連粉絲我也要接收」、「結果啟臣去接管我的粉絲頁」。

▲蔣萬安、江啟臣臉書互換。（圖／翻攝自蔣萬安、江啟臣臉書粉專）



而蔣萬安的臉書則由江啟臣接管，他宣布接管蔣萬安粉絲專頁，「本粉絲專頁正式改名為『台北將啟程』，將用海龍蛙兵的精神，練出台北的六塊Ｇ！」，還把封面照片換成裸上身「六塊肌照」，並hashtag「台北六塊G」、「我才是立院唯一男神」、「不只接管網頁連粉絲我也要接收」。

▲蔣萬安、江啟臣臉書互換。（圖／翻攝自蔣萬安、江啟臣臉書粉專）



網友於蔣萬安臉書留言「我要收回讚了」、「完了，江啟臣盜號，抓起來！」；也在江啟臣臉書說，「一覺起來你變帥了」、「蔣萬安盜號！抓起來」、「還真的差點被騙」。