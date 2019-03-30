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「LINE官方帳號2.0計畫」改以量計價　Super 8「標籤管理」助攻分眾行銷

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▲「LINE官方帳號2.0計畫」改以量計價　Super 8「標籤管理」助攻分眾行銷。（圖／Super 8提供）

▲Super 8「標籤管理」助攻分眾行銷。（圖／Super 8提供／下同）

記者姚惠茹／台北報導

「LINE@ 2.0官方帳號計畫」即將在4月18日上線，現有的LINE@生活圈帳號將展開升級，從原本以「好友數量」作為月費級距，改以訊息則數計價，對此，LINE台灣對外說明，主要是因為消費者使用習慣的改變，希望達到精準投放的分眾行銷模式。

因應「LINE@ 2.0官方帳號計畫」上線，LINE@ API技術合作夥伴「Super 8雲發互動科技」，趁勢限量推出「Super 8 x LINE@生活圈」天生絕配三個月免費體驗方案，配合LINE@進階版(API)或專業版(API)方案，解決LINE@官方帳號，因為訊息過多，面臨被用戶封鎖的問題，同時減少以訊息則數計價後的成本浪費。

Super 8的平台主要就是協助用戶管理LINE@粉絲，首先運用聊天機器人的技術和粉絲互動，接著進行「自動化標籤」，將粉絲分門別類，不再傳遞大量訊息，並且協助客戶進行粉絲資料管理，針對不同行銷內容，找出關鍵客群來做精準投放訊息，達到真正的分眾行銷。

▲「LINE官方帳號2.0計畫」改以量計價　Super 8「標籤管理」助攻分眾行銷。（圖／Super 8提供）

Super 8雲發互動科技執行長陳子龍表示，Super 8從於2017年成立以來，不同於一般只單作聊天機器人進行顧客回覆與導流技術的公司，而是將解決方案中，完整包含精準行銷的互動、轉化、回流、連結4個步驟，讓客戶可以有效將社群平台的粉絲互動，轉換為企業行銷數據。

陳子龍表示，Know Your Customer（KYC）是在LINE@ 2.0中的決勝因素，Super 8的技術同時提供LINE@與Facebook Messenger雙平台訊息管理，透過對顧客進行分類並自訂標籤，區分不同的顧客族群，達到精準分眾的有效行銷。

同時，陳子龍宣布，Super 8即日起限量推出三個月免費體驗方案，協助客戶在LINE@ 2.0正式上線後，就能立即針對標籤好的用戶，依照不同需求分眾發送與推播訊息，並有效控管預算，而且從即日起到4月17日，只要成為Super 8的付費簽約客戶，就可以協助申請延長LINE@現有方案至2020年3月31日的優惠。

ET快訊
小三兒寫作業！男師「字太小」狂蓋8次媽崩潰　網：玩印章嗎

關鍵字：LINE官方帳號2.0計畫,Super 8,LINE@,分眾行銷

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