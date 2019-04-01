肯德基愚人節推出「吮指骨頭」新產品　網友：讓人毛骨悚然

▲日本肯德基今（1）日在推特及官網上同步推出「吮指骨頭」新產品，製作過程超驚悚。

圖文／鏡週刊

每年4月1日愚人節總會有許多人發揮渾身解數，使出各種惡搞、整人招數，今年也不例外，除了有航空公司、政治人物加入戰局，向大家預告要舉辦演唱會、發行EP等，日本肯德基更是在推特及官網上同步推出一項號稱最美味的「吮指骨頭」新產品，製作過程讓網友發毛；不過仍有公司警告員工，在今天不得進行任何惡作劇行為。

正如火如荼的準備希望能在今年底如願啟航的星宇航空，今（4月1日）在臉書粉絲專頁上貼出一張新客機與一張真正A350的照片。新產品中，只見一輛巴士上頭加了一雙大翅膀，車身上寫著「A350」，並稱具有「垂直起降」的功能，而原版的A350 XWB則號稱「最安靜的客機」，並擁有最舒適、最大的天花板與置物空間，且客艙壓力調節在6,000呎可以大口的吸氧氣。「垂直升降」的新功能，讓日前已完成17架A350 XWB購機簽約的星宇航空，困擾著10架的選擇權究竟要不要選這款最新產品。

請繼續往下閱讀...

日本的肯德基更是使出殺手鐧，在推特及官網上同步推出一項號稱最美味的「吮指骨頭」新產品，除了可以單點一根外，也能買整桶的骨頭回去吸吮，成分標示更寫著「本產品不含任何肉類，且因產品特性恕無法難以指定部位」，肯德基更在推特上貼出吮指骨頭的製作過程，只見肯德基員工將炸雞啃光，丟入骨頭後便製作完成。許多日本網友除了佩服肯德基創意無限，更質疑到底有誰會買？

儘管大家已能輕鬆看待愚人節的惡作劇，但偶爾還是會有人開過頭而釀成誤會，對此美國科技公司微軟行銷長Chris Capossela今年下令，警告員工週一愚人節不得參與各種惡作劇，避免對公司產生負面消息，Capossela更說：「很感激大家為了愚人節投入相當多心力，但有些惡作劇可能釀成得不償失的損失。

過去Google就曾因為在Gmail中加入「「Send and drop mic」的按鈕，只要用戶點了，信件中就會被加上「小小兵丟麥克風」（Despicable Me）的GIF圖檔，有人因為將此信件內容寄給主管，作為愚人節的惡作劇而丟了飯碗，Google當日也為了這項設計緊急公開道歉。



更多鏡週刊報導

陳其邁跨界歌壇成最強新人 蘇貞昌神回覆暗酸

「陳媽媽如願抱孫」 小孩吐奶阿信只顧著笑