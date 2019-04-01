不顧小英反對！陳其邁推EP《倔強總裁》　明年4月1日小巨蛋開唱　

▲陳其邁愚人節推出EP笑翻網友。（圖／翻攝陳其邁臉書）



政治中心／綜合報導

行政院副院長陳其邁過去曾在競選造勢場合上秀出好歌聲，讓大家印象「深刻」，更選在4月1日愚人節這天推出首張EP《倔強總裁》，笑翻不少網友。

陳其邁仿造專輯發布文宣寫著，「2019歌壇最強靈魂新人，陳其邁！」內容描述，「台灣重金屬黑死腔之父唯一推薦，New Age 與後歌德金屬樂風的完美結合，靈魂昇華的震撼，重新定義天籟之音！每一首都讓你的耳膜驚艷！」

這張愚人節限定的《倔強總裁》EP一共收錄五首歌曲，還找來行政院長蘇貞昌唯一推見，「2019最具震撼力的歌聲」、「聲音辨識度最高的新人」。

陳其邁也替專輯中的每首歌下了不同的註解：

《夢一場》如夢一般的歌聲，你不會想醒來。《春夏秋冬》行政院會照顧好你的春夏秋冬。

《紅豆》火鍋吃完再來碗紅豆湯，滿腹的幸福。

《倔強》當我的歌聲和世界不一樣。

《挪威的森林》想通往你心裡未曾到過的地方。

陳其邁在文末hashtag自嘲，靈魂歌手、重新定義音樂、不顧北京反對，「葛萊美最佳新人就是我」。

▲陳其邁愚人節推出EP笑翻網友。（圖／翻攝陳其邁臉書，下同）



這則「偽專輯」貼文發布後，蘇貞昌跑來湊熱鬧留言，要對陳其邁處以刑法第一百八十七條之三（無正當理由使用放射線之處罰），令網友大笑，「院長神回已年度總冠軍笑死」、「 院長快把副院逮捕啊啊」、「笑死，來互相傷害啊啊」。

其他網友聽了專輯歌曲後也留言，「比咖啡還提神！！厲害了我的邁！！」、「87不能再高了XD謝謝腹閣揆緩和目前令人焦慮氛圍」、「首推 挪威的森林」、「被政治耽誤的歌王」、「真的很難聽 但我一直聽XDDDDD﻿」，還有網友問，「什麼時候舉辦小巨蛋演唱會」，陳其邁妙回「明年4/1」。