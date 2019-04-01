　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

建議苗栗拚觀光遭徐耀昌批「別演了」　陳佩琪刪文道歉

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼陳佩琪出席柯文哲行動競選總部趴趴GO饒河夜市站。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳佩琪。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲參訪苗栗行程破局，國民黨苗栗縣長徐耀昌直指柯文哲批評苗栗財政，對縣民造成傷害，柯文哲夫人陳佩琪發臉書建議苗栗仿效希臘靠觀光賺外匯。徐耀昌1日再批，柯文哲自己說不要來就算了，太太還跳出來圓場，感覺很奇怪，「別再演戲了」、「男人的事妳女孩子來管」。陳佩琪1日下午在臉書道歉，並表示已經刪除那一段臉書貼文了。

陳佩琪說，她來自澎湖， 小時候的印象就是馬公本島除軍公教外，其他大多賴幾個月的短期觀光維生，家鄉就是個觀光小島， 最近和先生去過苗栗幾次， 才想到以自身的經驗介紹這地方給大家，「縱使我理解錯誤， 苗栗不是靠觀光業維生， 但請大家多去苗栗旅遊， 也應該對當地財政有所幫忙，實在沒有要冒犯縣長，越權干涉苗栗政務的意思。」

陳佩琪表示，昨天中午發文時先生人在新竹，自己一人在家 ， 閒閒沒事幹，心血來潮， 寫了那一段，她經常閱讀財經書籍， 才想到過去曾讀到的希臘財政問題，沒想到會造成苗栗縣長不悅， 說我們夫妻是在演戲， 男人的事不用女人來管…「苗栗的財政問題，絕非歸咎是哪位縣長該負完全責任，非苗栗人也應該都很關心。」

陳佩琪表示，她昨天在臉書寫了一篇男女平權的文章， 「今天休假日突然聽到被這樣回答，實在有點傷心」，因此她將昨天臉書貼文的後半段刪了，因為這也不是那篇臉書的重點，「既然觀感不好，且縣長有意見，我還是決定撤下這一段， 也對昨天自己『不是苗栗縣民，還對此表達意見』一事表示歉意。」

▲▼ 。（圖／記者楊亞璇攝）

▲陳佩琪談苗栗財政，文章已刪除 。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

陳佩琪上月31日在臉書護夫，她表示，過去和柯文哲回新竹時，常一起到訪苗栗，由於柯文哲的學生在苗栗大千醫院服務，柯文哲每年也會去大千醫院演講，有空她也會到場捧場，晚上順便夜宿苗栗的泰安溫泉，此地溫泉和北投不一樣，別有一番風情，希望大家有空多前往造訪，「印象中希臘沒天然資源，多是靠觀光賺外匯的，苗栗應該也可以」。

陳佩琪指出，印象中幾年前曾爆發歐債危機，最常被提起快要破產的國家就是希臘，媒體常說希臘內政不穩，快要倒了，要被歐盟踢出去等等，但這些新聞現在都沉寂了，應該是全體國民一起面對國家危機，大家樽節支出，跟歐盟借低率債度過難關，於是希臘又起來了。

ET快訊
恭喜！哈孝遠老婆剖腹生53cm巨嬰　「遺傳爸媽強大基因」
韓國瑜自爆：收到馬雲來信表明「想到高雄看看」
華航何煖軒因機師罷工下台　總經理謝世謙接掌董座

關鍵字：陳佩琪,徐耀昌

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳芳明推「英昌配」：蘇貞昌的氣魄在同婚議題已展現

Live／「招商、召X」的對決！　韓國瑜議會正面迎戰陳致中

不顧小英反對！陳其邁推EP《倔強總裁》　明年4月1日小巨蛋開唱　

正面對決蔡英文　賴清德：參選2020總統不是「打假球」

蔣萬安愚人節大放送　PO六塊肌照、自稱立院唯一男神

韓國瑜可能不選總統？　賴清德：難掩失望

僅王金平反對徵召韓國瑜　羅智強：全國民黨被1人牽制？

共機越台海中線！AIT籲北京應停止脅迫　恢復與台灣民選政府對話

柯文哲請假遶境「媽祖會K他」　王世堅：會肚子痛、烙賽一週！

「統獨不是假議題」　賴清德：我不是中國最喜歡的人選

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了

敬騰老師快看！！　Gail唱《讓我為你唱情歌》甜死惹

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

王嘉爾選人精準好驕傲　「希望蕭敬騰.陳粒知道我有眼光！」

李千那《心花開》、《不曾回來過》　邊唱邊丟海報全場超嗨！

陳芳明推「英昌配」：蘇貞昌的氣魄在同婚議題已展現

Live／「招商、召X」的對決！　韓國瑜議會正面迎戰陳致中

不顧小英反對！陳其邁推EP《倔強總裁》　明年4月1日小巨蛋開唱　

正面對決蔡英文　賴清德：參選2020總統不是「打假球」

蔣萬安愚人節大放送　PO六塊肌照、自稱立院唯一男神

韓國瑜可能不選總統？　賴清德：難掩失望

僅王金平反對徵召韓國瑜　羅智強：全國民黨被1人牽制？

共機越台海中線！AIT籲北京應停止脅迫　恢復與台灣民選政府對話

柯文哲請假遶境「媽祖會K他」　王世堅：會肚子痛、烙賽一週！

「統獨不是假議題」　賴清德：我不是中國最喜歡的人選

歐盟規定2022年「新車加裝限速裝置」！降低肇事率救2.5萬人

彰化柴犬遭「熱水燙、打火機燒」背2/3脫毛　飼主否認虐待

屏東男騎車沒戴安全帽被攔　急CALL懷孕未婚妻...把毒品塞給她

陳芳明推「英昌配」：蘇貞昌的氣魄在同婚議題已展現

中職／中信兄弟觀眾人數微成長　劉志威：戰績加彭政閔

郭雪芙女女戀對象曝光！　謝沛恩「剪掉長髮」變成帥T

Superdry、TOUGH巡迴送愛！4月起5場時尚義賣北中南全走透

愚人節最悲淒！　茄子蛋：女生說要在一起，至今還是沒有

大陸華映追債大同未即時公告　證交所開罰10萬元

川普推特語錄／要讓後代子孫搞清楚　「通俄門調查」騙局永遠不該再發生

得來速排隊...秒被白車「無恥插入」！　他神用15秒震天喇叭聲逼退

政治熱門新聞

柯P愚人節發文　釣出學姊11字..

阿里山茶混茶　茶農：韓國瑜道歉

韓國瑜選不選2020？「神力女..

搭檔郭台銘選總統　韓國瑜回應了

常美冰店「賭爛8年沒投過花媽一..

不接受一國兩制　韓國瑜：我熱愛..

共機殲11越台海中線　蔡英文提..

綠議員送上「龍袍」逼表態　韓國..

外交部：我駐日代表將同步收到新..

2架共軍殲11戰機直接越過海峽..

常美冰店生意暴漲　店門排超長人..

韓國瑜自爆：馬雲想到高雄看看

Live／韓國瑜搶訂單遭轟賣台..

2架共軍殲11越台海中線　總統..

更多熱門

相關新聞

柯文哲說苗栗破產　陳佩琪：可靠觀光

台北市長柯文哲赴外縣市交流頻受挫，原訂31日到苗栗參訪，並與苗栗縣長徐耀昌會面，但遭徐耀昌拒絕，徐耀昌更直指柯文哲過去批評苗栗縣財政破產，已對縣民造成傷害，加上柯文哲過去也沒到苗縣交流，為了選總統才來。對此，柯文哲的妻子陳佩琪31日在臉書護夫，她說經常與柯文哲去苗栗，至於苗栗的財政，可仿效希臘靠觀光賺外匯。

陳佩琪不再上訴　柯P：上一庭8萬蠻貴的

若被問柯文哲選總統　陳佩琪：衣服我洗

別再打擾本院公關室！　陳佩琪控訴：簡舒培查我行蹤

陳佩琪曝柯文哲很孤獨　柯P妹：後悔沒念法律

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

他上吊死在桐花公園的樹上　警方查出鼻酸原因…

阿信報喜：今天說的都是真的！

他買機車被酸：25歲沒車沒面子　網神回獲讚

為AirPower才買　網嗆退AirPods

小六女檢舉作弊被逼道歉　校方回應了

《玩很大》輸了走心：氣死！

哲哲秘戀2年突宣布結婚！球球：是真的

一週天氣出爐！清明連假這2天有雨

夜遊竹北戲院…一群學生全煞到

綠島醫遭網路公審！仁醫施景中說話了

蘋果刺激換機　多款舊設備無法更新iOS13

小S突登報道歉蔡依林：我做了對不起她的事

理科太太要賣飲料？註冊12類商標

Apple越南生日趴　曬姊妹比基尼

KTV合唱完最後一首歌...3男女旅館內輕生

更多

最夯影音

更多

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面