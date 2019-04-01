建議苗栗拚觀光遭徐耀昌批「別演了」　陳佩琪刪文道歉

▲陳佩琪。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲參訪苗栗行程破局，國民黨苗栗縣長徐耀昌直指柯文哲批評苗栗財政，對縣民造成傷害，柯文哲夫人陳佩琪發臉書建議苗栗仿效希臘靠觀光賺外匯。徐耀昌1日再批，柯文哲自己說不要來就算了，太太還跳出來圓場，感覺很奇怪，「別再演戲了」、「男人的事妳女孩子來管」。陳佩琪1日下午在臉書道歉，並表示已經刪除那一段臉書貼文了。

陳佩琪說，她來自澎湖， 小時候的印象就是馬公本島除軍公教外，其他大多賴幾個月的短期觀光維生，家鄉就是個觀光小島， 最近和先生去過苗栗幾次， 才想到以自身的經驗介紹這地方給大家，「縱使我理解錯誤， 苗栗不是靠觀光業維生， 但請大家多去苗栗旅遊， 也應該對當地財政有所幫忙，實在沒有要冒犯縣長，越權干涉苗栗政務的意思。」

陳佩琪表示，昨天中午發文時先生人在新竹，自己一人在家 ， 閒閒沒事幹，心血來潮， 寫了那一段，她經常閱讀財經書籍， 才想到過去曾讀到的希臘財政問題，沒想到會造成苗栗縣長不悅， 說我們夫妻是在演戲， 男人的事不用女人來管…「苗栗的財政問題，絕非歸咎是哪位縣長該負完全責任，非苗栗人也應該都很關心。」

陳佩琪表示，她昨天在臉書寫了一篇男女平權的文章， 「今天休假日突然聽到被這樣回答，實在有點傷心」，因此她將昨天臉書貼文的後半段刪了，因為這也不是那篇臉書的重點，「既然觀感不好，且縣長有意見，我還是決定撤下這一段， 也對昨天自己『不是苗栗縣民，還對此表達意見』一事表示歉意。」

▲陳佩琪談苗栗財政，文章已刪除 。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

陳佩琪上月31日在臉書護夫，她表示，過去和柯文哲回新竹時，常一起到訪苗栗，由於柯文哲的學生在苗栗大千醫院服務，柯文哲每年也會去大千醫院演講，有空她也會到場捧場，晚上順便夜宿苗栗的泰安溫泉，此地溫泉和北投不一樣，別有一番風情，希望大家有空多前往造訪，「印象中希臘沒天然資源，多是靠觀光賺外匯的，苗栗應該也可以」。

陳佩琪指出，印象中幾年前曾爆發歐債危機，最常被提起快要破產的國家就是希臘，媒體常說希臘內政不穩，快要倒了，要被歐盟踢出去等等，但這些新聞現在都沉寂了，應該是全體國民一起面對國家危機，大家樽節支出，跟歐盟借低率債度過難關，於是希臘又起來了。