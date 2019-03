陳佩琪哽咽曝「柯文哲很孤獨」…《掌聲響起》引出柯P妹：很後悔沒念法律系

總統蔡英文11日召開國安會議,提出反制「一國兩制台灣方案」的7大指導綱領,內容涵蓋兩岸、經濟等面向。對此,近來與大陸多有交流的台北市長柯文哲表示,如果現在一國兩制是指的是香港那種兩制,「我想台灣人大概一看就跑掉」;柯文哲說,目前除非大陸對一國兩制有新的說詞,to see is to believe,「如果看到香港那樣子一定說趕快逃。」