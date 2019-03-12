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陳佩琪哽咽曝「柯文哲很孤獨」…《掌聲響起》引出柯P妹：很後悔沒念法律系

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記者葉國吏／綜合報導

台北市長柯文哲夫人、台北市立聯合醫院婦幼院區小兒科主治醫師陳佩琪，日前在寶島聯播網與帶哽咽的透露，柯文哲從醫界轉戰政壇是孤獨的，也說對《掌聲響起》這首歌很有感觸，感動了小提琴家陳惠琪，她親自演奏《掌聲響起》獻給柯文哲、陳佩琪，不僅吸引許多網友來聆聽，柯文哲妹妹柯美蘭也來留言給大嫂，針對之前陳佩琪告三立電視台敗訴一事寫道「很後悔， 當年我們沒念法律，法官給的理由實在可惡了」。

▲▼小提琴家陳惠琪演奏掌聲響起。（圖／翻攝自YouTube／點音樂）

▲小提琴家陳惠琪演奏掌聲響起。（圖／翻攝自YouTube／點音樂）

陳佩琪在廣播首先透露《掌聲響起》這首歌對她們夫妻倆來說是感觸很深的一首歌，她說柯文哲50幾歲轉戰政壇，一開始是感到孤獨的。陳佩琪講到這時開始哽咽，因為柯文哲被認同的機會不多，一直到勝選當天看到選民的支持，「辛苦這麼久終於可以聽到選民給他的掌聲」。

陳佩琪同時也提到因肺腺癌過世的原唱鳳飛飛，「如果她還在世，柯文哲一定會去聽她唱」、「這首歌真的是我們人生之路的寫照」。

▲▼小提琴家陳惠琪演奏掌聲響起。（圖／翻攝自YouTube／點音樂）

對此小提琴家陳惠琪親自演奏《掌聲響起》，並在影片中放上柯文哲、陳佩琪的多張照片，讓許多粉絲看完都深深感動。柯文哲妹妹柯美蘭也來留言「大嫂: 謝謝你，一路走來， 你辛苦了，很後悔， 當年我們沒念法律，法官給的理由實在可惡了﻿」疑似是針對日前陳佩琪告三立新聞台敗訴一事感到不滿，吸引網友前來朝聖。

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關鍵字：柯文哲,陳佩琪

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