疑食物中毒　梨山國中小「師生84人嘔吐腹瀉」送驗釐清

▲食安處人員採集學校當日食餘檢體化驗。（圖／台中市政府提供，下同）



記者陳玉／台中報導

和平區梨山國中小上月29日傳出師生食物中毒，多名師生及學童陸續發生嘔吐、腹瀉，截至3月31日上午10點止，共有84位師生出現狀況，其中81人已到梨山衛生所就醫；台中市食品藥物安全處31日也已立即派員到校，採集午餐食餘、環境檢體及廚房用水、飲用水等共14件送檢，釐清是因食物中毒或是諾羅病毒感染。

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▲稽查人員針對該校飲用水進行採樣。



食安處安全組林永賓組長指出，昨日有派員到校採檢體，除稽查該校廚房環境、也針對當日午餐食餘、環境檢體及廚房用水、飲用水進行採樣，才能判斷是否因菜餚引起食物中毒；另人體檢體部分，也已採集5件檢體，送往疾管署實驗室檢驗確認病原，待經7到10天時間檢驗時間，才能確認是否為諾羅病毒感染所致。

林永賓說明，諾羅病毒可透過飛沫傳染、食入受病毒汙染的食品或飲水而感染，感染後主要症狀有噁心、嘔吐、腹部絞痛和水樣不帶血腹瀉；針對師生後續處理，第一、若有不適症狀學生就要請假休息，第二、要求校方每日均使用稀釋漂白水1000至2000ppm消毒教室、廁所、水龍頭，早上及下午各一次，確保衛生安全，第三，食品製備及烹調，需要徹底清洗，且生食熟習要分開處理，避免交叉污染。

教育局主秘王淑懿表示，梨山中小學1日正常上課，今天共有19名學生請假，其中17人身體狀況緩減，但仍請假在家休息，剩下2人仍有嘔吐、腹瀉症狀，另學校教職員都已無出現不適症狀。