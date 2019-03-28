快訊／台中校園爆群聚感染！忠明高中112學生集體請假

▲台中市立忠明高中。（圖／忠明高中，下同）

生活中心／綜合報導

台中市忠明高中28日驚傳腹瀉群聚感染，總計共有112位學生請假。台中市衛生局表示，目前已啟動食物中毒調查，並派員至學校稽查、採集檢體，將持續追蹤後續情形；報告預計一周後出爐。

忠明高中一早接獲近50名學生請假，理由大多是身體不適，不料正式開始上學後，竟陸續接獲班級導師回報，指學生出現嘔吐、腹瀉等不適症狀，已紛紛至健康中心休息，並逐一通知家長帶回就醫，數量約50多人。

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衛生局獲報後，立即啓動食物中毒調查，派員至學校進行食物製備區環境的衛生稽查，也採集食餘檢體、環境檢體攜回檢驗，請防疫人員進行個案檢體採集。

衛生局表示，即日起每日監測各班師生健康狀況，並進行全校消毒，預計使用稀釋漂白水1000至2000ppm消毒教室、廁所、水龍頭等，早上及下午各一次，持續追蹤學校發病及個案就醫情形。

教育局指出，事情發生後，學校即刻通報校安系統及轄區衛生所，並配合衛生局進行疫情調查及採樣檢體。校方人員並會加強宣導師生戴口罩及勤洗手，也提醒請假學生務必儘速就醫並在家休養，症狀解除後始返校上課，避免病毒傳播。

據了解，目前學生已陸續至院所就醫，無人住院，是不是因為營養午餐造成學生身體不適，校方還在收集資料。不過，忠明高中表示，國、高中部學生午餐都是吃相同菜色，但高中部請假或身體不適人數多，國中部僅7、8人請假，是否為食物中毒還有待衛生局釐清。