三星Galaxy Fold首評出爐！摺痕其實沒那麼糟

▲三星Galaxy Fold。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

南韓消費電子大廠三星首款摺疊智慧型手機Galaxy Fold預計將於4月26日開始在美國及歐洲市場銷售，並於5月3日開始出貨。該款手機要價新台幣約6萬元，價錢相當高，外界不免俗會好奇這台手機到底好不好用，現在就有負責測試Galaxy Fold的人員的使用心得被公開了。

Galaxy Fold在世界通訊大會（MWC）上展示時，一直是被鎖在玻璃櫃中，僅供遠觀不開放媒體試用，因此始終沒有實機的細節照，而據《mspoweruser》報導，《XDA-Developers.com》的主編Mishaal Rahman近日在其個人推特上表示，他有聯繫上Galaxy Fold的試用人員，對方進一步透露Galaxy Fold的相關細節，讓一般大眾能在手機正式上市前對其有更多的了解。

該試用人員指出，Galaxy Fold確實配有高通Snapdragon 855處理器，效能與S10+相當，電池續航力的表現也不錯，在遊戲應用程式的表現上相當好，但在大小螢幕之間進行切換時仍會產生延遲現象，以及與Google Chrome配合度不夠完美，甚至會出現無法感應到已經切換成平板模式的狀況。但測試人員指出，對於無法自動調整顯示大小的問題，三星會跳出重新呈現使用者介面的按鈕。

先前我們曾報導過，Galaxy Fold在展開成平板模式時，螢幕正中間的那道摺痕相當明顯，這位使用人員也證實了這項傳言，但他表示，在螢幕亮度較高的強況下，例如將亮度調至70％，肉眼就難以察覺那道摺痕的。

為打造可彎曲的柔性螢幕，免不了使用塑膠材質，三星在發布Galaxy Fold前曾表示經官方測試，螢幕可經得起超過20萬次的摺疊，但也有消息指出三星在摺疊螢幕的耐用性方面遇到了些許障礙。據彭博先前引述知情人士的說法，Galaxy Fold約會在螢幕摺疊1萬次後出現摺痕，而三星也考慮在手機上市後推出免費更換螢幕的售後服務。