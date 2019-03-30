花蓮快樂洄瀾兒童月活動　各大遊樂園場區推出兒童優惠

▲花蓮縣長徐榛蔚在現場給孩子溫暖的擁抱。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為迎接兒童節的到來，花蓮縣政府打造系列「快樂洄瀾兒童月活動」，首創的親子園遊會30日於德興運動園區盛大登場，吸引許多親子大手牽小手闖關體驗，現場除深受學童喜愛的大型越野氣墊，花蓮要邁向智慧城市，現場也增添新穎的科技元素。縣長徐榛蔚逐一到各攤位叮嚀小朋友們愛要大聲說出來。

▲徐榛蔚逐一到各攤位叮嚀小朋友們，愛要大聲說出來。

「孩子們我愛你們！」徐榛蔚牽起學童的小手，在「愛要大聲說」的遊戲攤位大聲甜蜜告白，並邀請孩子勇敢向爸爸媽媽說出感謝，好幾位學童爭相與縣長阿姨比誰大聲，相當地逗趣。活動現場永豐國小、學田國小學生人手1鈴，展現神乎其技的扯鈴技藝；嘉里國小學童則以詼諧的方式呈現精湛的跆拳道，招式虎虎生風，小學員們氣勢十足地擊破徐榛蔚手持的木板，讓周圍的觀眾看得驚呼連連。

▲嘉里國小學以詼諧的方式呈現精湛的跆拳道，徐榛蔚與表演小朋友開心合影。

徐榛蔚說，陪伴是家長送給孩子最大的禮物，園遊會就是希望可以讓親子擁有更多互動的時光。花蓮邁向智慧城市，許多園遊會的設攤是由創客、教網中心精心規劃，包含3D筆、雷雕、DIY胸章、AR、VR科技體驗。縣府除重視5育並重外，也戮力推展科普教育，歡迎家長與孩子共同學習程式語言。

園遊會入口處特別安排了孩子最喜歡的大型越野氣墊，有海綿寶寶、海豚氣墊、小熊滑梯和八角城堡，可以讓孩子挑戰自我，共同從遊戲中體驗不同樂趣，還有太巴塱國小教你如何利用發條製作會跳舞的機器人，以及幼兒爬行比賽，徐榛蔚也逐一頒獎給獲獎的寶寶。

▲頒獎給幼兒爬行比賽獲獎的寶寶。

縣府教育處代理處長李裕仁也提醒大家，兒童節各項相關的活動訊息，可以上網搜尋「108年快樂洄瀾兒童月系列活動」FB粉絲專頁，最新的資訊都將在專頁上提供。

今年花蓮主打兒童節連假「親子來花蓮，天「藍」ㄟ尚好」口號，歡迎親子蒞花「洗肺」。針對12歲以下兒童，只要憑連假期間（含前3天內）抵達花蓮的各式交通工具的搭乘憑證（票根），並穿著藍色系服裝（含服飾配件），至台開「新天堂樂園」現場下載APP並告知現場工作人員，就可享全球最高的室內雙螺旋立體親子溜滑梯體驗卷買1送1的優惠；遠雄海洋公園亦加碼12歲以下兒童每人1張園內消費抵用卷，新光兆豐農場12歲以下更享有免費入園優惠；連假期間每日10時至16時，花蓮觀光大使幸福紅面鴨人偶也會在台開新天堂樂園與小朋友合影留念。