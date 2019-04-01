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凱基銀攜手台灣大車隊　首創計程車司機信用評分模型

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凱基銀攜手台灣大車隊 首創計程車司機信用評分模型（圖／凱基銀行提供）

圖、文／凱基銀行提供

長久以來，計程車司機因無法提具固定收入證明，很難取得傳統金融服務，若有資金周轉需求時往往只能求助於地下融資管道。凱基銀行基於實踐普惠金融理念，攜手國內積極創新數位化經營的台灣大車隊，獨家開發「計程車司機信用評分模型」，跨業連結車隊大數據資料，將司機服務評比、載客量、數位支付金額等數據皆納入金融信用評分參數，以多元角度協助司機建立信用資料，進而能以合理價格享有貸款、信用卡等金融服務，避免其人生落入高利貸惡性循環。

有感於計程車司機長期於金融體系處於弱勢，凱基銀行自2017年7月起運用獨有徵審技術，開辦「計程車司機小額循環信貸」，運用台灣大車隊內部長期經營建置大數據體系，作為輔助司機收入資料，成為提供有力收入證明的第三方數據，有效解決司機貸款時無法提供財力證明的疑慮。截至2019年2月底止，成功協助上千名台灣大車隊司機，順利取得長期及短期資金需求，其中可隨借隨還、動用才計息的循環信貸，最符合司機的需求。鑒於凱基銀善用金融核心職能、有效解決社會問題，「計程車司機小額循環信貸」榮獲台灣永續能源基金會頒發《2018台灣企業永續獎-社會共融獎》，彰顯對本專案確實達成普惠金融之肯定。

凱基銀行個人金融處總處長敖蓓寧表示，2019年凱基銀行與台灣大車隊啟動第二階段合作，運用台灣大車隊長期營運所建立的大數據資料庫，客製「計程車司機信用評分模型」，將司機服務評比、得獎記錄、載客量等數據納入徵信時的評分，司機可因乘客服務評鑑得分良好、載客數高而獲得信用加分。此外，非現金支付的收費紀錄，如乘客以悠遊卡、信用卡、行動支付等付款數據，亦可被認定為信用加分項目。除聯徵記錄外，多元建構專屬司機的信用評價方式，呈現司機的實際收入能力，有助於爭取更高貸款額度；更能提升司機收受非現金支付的意願，有效提升車隊的客戶滿意度。

敖蓓寧指出，此模型將進一步串連車隊管理系統，定期提醒貸款人要記得還款，相對降低司機信用違約的風險。凱基銀希望同時協助計程車司機作好財務風險管控，協助其逐步建立銀行信用，未來才能享受更多、更便利的金融服務。

台灣大車隊總經理李瓊淑表示，許多計程車司機為繳交子女學費、或家人生病急需短期小額周轉，屢屢在銀行碰壁貸不到款，連信用卡都申請不到，只得將車子抵押給地下錢莊借款，沒想到人生從此無法擺脫財務壓力，間接影響到家庭和諧。因此台灣大車隊積極與凱基銀行合作，希望透過開發「計程車司機信用評分模型」，幫助司機夥伴們順利得到銀行體系援助，以合理價格取得所需資金，很感謝凱基銀行願意用心提供解決方案，成為大車隊司機經營工作及家庭的後盾。

敖蓓寧強調，台灣大車隊的正直經營，有遠見持續建置大數據資料庫發展數位平台，且用心關懷司機的深層需求，是凱基銀行能設計出有效解決方案的關鍵。「計程車司機小額循環信貸」計息方式類似理財型房貸，採以日計息，不動用不計息，當日借還免利息，每萬元每日利息最低不到2元。無須擔保品、也無須保人、無須支付提前清償違約金，方便貸款人選在自身資金充裕時隨時清償，以降低利息負擔。

凱基銀長期於台灣大車隊總部定點服務，讓司機享有即時、專屬之金融諮詢管道。敖蓓寧表示，未來將以此成功案例，建立普惠客群信用評分模式，開發更多具包容性的金融服務，協助廣大消費者建立銀行體系信用紀錄，提供多元融資工具，落實普惠金融理念。

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關鍵字：凱基銀行,台灣大車隊,計程車,司機,信用評分

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