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萬里簽書會籲黨內初選君子之爭　賴清德：韓國瑜仍是最強對手

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記者郭世賢／新北報導

前行政院長賴清德31日下午2時許，回到故鄉新北市萬里昭靈宮舉辦「用行動帶來希望」簽書會，現場數百鄉親到場排隊相挺，鄉親們用實際行動支持賴參選2020年總統。媒體提問高雄市長韓國瑜受說「堅持不考慮2020」，賴清德表示，目前實力最強的還是韓國瑜。

▲ 萬里簽書籲黨內初選君子之爭 賴清德：韓國瑜仍是最強對手。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 萬里簽書籲黨內初選君子之爭，賴清德：韓國瑜仍是最強對手。（圖／記者郭世賢攝，下同）

賴清德指出，萬里有很多勞工、農漁民，其父親過去也是一名礦工，從小到大他深知勞工、農漁民家庭的辛苦，也看見萬里鄉親不因生活環境辛苦，就放棄對未來的希望，這種打拼的「萬里精神」塑造他的人格發展，因此從政後，就把照顧弱勢當作自己最大的使命。

賴清德表示，關於2020總統候選人，目前實力最強的還是韓國瑜，關於韓的訪談，社會或媒體解讀韓不再參選2020，他認為，還是需要韓親自向大眾說明，那篇訪談並非針對是否參選2020所答覆，意願上還是要請韓主動對外說明，希望能和韓來一場君子之爭，誰贏誰就帶領台灣繼續往前。

▲ 萬里簽書籲黨內初選君子之爭 賴清德：韓國瑜仍是最強對手。（圖／記者郭世賢攝）

媒體詢問是否有關心韓國瑜的動態，賴清德表示，很多人都會關心韓的動態，再過一段時間，韓應該會清楚說明。此次台南立委補選，台南市第二選區是全台灣最支持本土力量的選區，易守難攻，韓只來幫忙拉抬3次，就可以讓選票輸在約3％。賴清德提到，韓國瑜實力堅強，如果主客易位或在其他選區，勝負就很難料。他認同，韓國瑜直播的說法「沒有輸！」

賴清德表示，雖然已進入民主選舉數10年，希望藉由民進黨初選，進行選舉文化提升，進行一場君子之爭，民進黨更應該如此，超越個人、超越派系，完全為了國家，如何改善人民生活，讓國家更富強。

關於未來是否與台北市長柯文哲合作，賴清德表示，目前言之過早，最重要應該是利用君子之爭的機會，充分向社會大眾報告，爭取國人支持，有機會接棒台灣的責任。

關於民進黨的臨時全代會問題，賴清德強調，對於民進黨的民主理念、制度很有信心，相信黨主席會妥善處理。

▲ 萬里簽書籲黨內初選君子之爭 賴清德：韓國瑜仍是最強對手。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 萬里簽書籲黨內初選君子之爭 賴清德：韓國瑜仍是最強對手。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 萬里簽書籲黨內初選君子之爭 賴清德：韓國瑜仍是最強對手。（圖／記者郭世賢攝）

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關鍵字：2020大選,總統初選,賴清德,簽書會

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