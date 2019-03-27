超會咬！2歲兒「奶瓶嘴開洞」戰鬥力破表　老爸只擔心1點...網笑：痛痛阿

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

網搜小組／綜合報導

一名父親昨天發現，才2歲9個月大的兒子，竟然把整個奶瓶嘴的頭給咬下，根本戰鬥力破表；而他立刻擔心起愛妻，也超怕自己的「樂趣」會被破壞。這一幕讓家長們深有所感，不禁直呼「小孩子真的超會咬！」

這名父親在「爆廢公社公開版」發文表示，「才2歲9個月而已，是有多大的仇恨，把整顆頭咬下來，如果咬在孩子的媽身上，以後我的樂趣不就少一邊了。」

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▲案發現場，保存還很完整XDDD。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

從照片中可見，奶瓶嘴被咬破一個大洞，而無辜的「小頭」掉在瓶身旁邊，可以想像破壞力有多強。對此，網友們紛紛笑回，「替您老婆憂心了，您要顧好啊」、「兒子說爸爸每天都在咬」、「看也知道遺傳到他老爸」、「覺得馬麻痛痛」、「你懂你老婆餵奶多痛了嗎XDD」。

po文也釣出家長們現身說法，無奈表示「正常啊，我鵝子已經咬壞3個了，現在2歲3個月大」、「小孩咬壞嘴嘴頭很正常」、「我兒子1歲就咬斷，老婆瞬間不敢親餵」、「我兒子已經不知道咬壞多少東西了」、「我女兒也是快3歲，平均每個禮拜換1個頭」。

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▼看來媽咪要小心了。示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）