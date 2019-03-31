以核養綠4/27包圍全國車站收集連署書　力抗反核大遊行

▲以核養綠領銜人黃士修宣布，4月27日將包圍全國車站，收集連署書。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

全國廢核行動平台28 日宣布4月27日將在台北、高雄舉行雙城遊行，主題為「告別核電，風光明媚」，要在今年廢核最關鍵的一年，積極反擊。以核養綠領銜人黃士修也宣布同一天，要包圍全國各地車站、捷運站，收集公投連署書。

反核方指出，過去幾年台灣社會記取過往核災慘痛教訓，逐步走向正確的道路，讓在台灣僅佔10%的核電可以逐漸退場，但去年公投卻讓核電至上的聲浪再度崛起，反核運動不得不再度集結，已研擬提出2項公投反擊核電勢力，尤其今年是廢核關鍵年，不希望台灣真的發生核災，大家才知道原來核電只是個謊言。

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▲反核方預告4月27日舉辦告別核電遊行。（圖／記者許展溢攝）

黃士修對反核方訴求表示，為了家人的健康，為了孩子的未來，必須行動起來，4月27日當反核團體在舉辦遊行同時，以核養綠則是要採「分散式系統」對抗，「包圍車站」在全國各地的車站和捷運站，收集公投連署書，完成更重要的任務。

反核遊行主題為「告別核電，風光明媚」，黃士修則喊出「風光明媚，核能減煤！」要大家加入，並諷刺希望反核團體的「集中式遊行」，能夠發出電來。黃士修強調，目前正在進行核四重啟以及核能減煤的第二階段連署，二個連署都會以至少35萬人為目標。黃士修補充說明，4月27日活動，主要目的是穿透基層，讓社會大眾實際看到「公投正在進行中」這個畫面，才會有感，同時紀念黃花崗起義。

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