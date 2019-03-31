影／一碗米有幾粒？「世上最無聊的人」數給你看　網全傻了

記者朱世凱／綜合報導

大陸網紅王村村曾得到「世上最無聊的人」稱號，原因是他曾無聊到數了一碗米有幾粒，一顆草莓有多少籽，有次還把手機貼了200層保護膜，甚至測試用多少顆氣球能讓一隻豬「飛上天」。即便大家都覺得他無聊到有剩，王村村卻說，無聊其實是一件挺專業的事情。

▼王村村無聊到花6小時數米粒。（圖／翻攝自微博／我叫王村村）

綜合陸媒報導，來自重慶的王村村，原本的夢想是成為一名商人，不過在偶然參加發呆大賽後，他領悟出無聊的有趣。他憑藉自己很有「無聊」的天賦，開始外人眼中荒謬的實驗，比如花6個小時，知道一碗米大概有1萬6250粒；接著再嘗試數草莓上的籽，數了多次後，他總結出平均每顆大概有289.2粒籽。

今年27歲的王村村至今仍不願透露本名，不過他的無聊舉動卻愈來愈精進，不但應網友的要求數火龍果的籽，還將自己的手機貼了200層保護膜測試厚度，吃飽飯沒事做更舉辦了「石榴籽」選美。

▼數草莓也成為無聊挑戰。（圖／翻攝自微博／我叫王村村）

他曾在2016年以一支自拍「舔棒棒糖」的影片爆紅，從晚上11點40分舔到凌晨2時33分，結果舔到舌頭都出血了，他還是沒舔完，最終，這支4分鐘的影片吸引破1500萬次點閱，粉絲數量在一個月內也從15萬狂衝到200萬。目前他的粉絲數已經高達348萬多人。

王村村說，「無聊」在《微博》是個空缺，「管他市場有多大，先把坑佔住再說」。他也說，「無聊是現在大多數人的生活狀態，因為大家有太多事想做但懶得去做、或者不能去做，我就是代替他們去做這些事。」

▼王村村無聊到在浴缸種稻米。（圖／翻攝自微博／我叫王村村）

許多網友看完他的數米粒影片表示，「拿小碗不好嗎」、「我居然看完了，我也算最無聊的人之一嗎？」、「真的無聊到極限耶」、「看來很閒」、「幹嘛做這麽沒用的事情」、「比周星馳還搞笑」、「無厘頭」；但也有人說，「因為我們的生活裡，太缺少不正經的事物，這些無聊就逐漸成為網友生活中的歡樂源頭了。」