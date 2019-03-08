4歲「雪男孩」日本單板滑雪！下錯線「翻滾2圈」秒站　萌帥身影迷倒網友

▲小米粒在雪中與國旗合照。（圖／米菲&米粒MifaMily提供）

網搜小組／綜合報導

今年4歲的「雪男孩」小米粒，在父親的帶領及訓練下，兩個月內學會S字滑、C字轉等滑雪動作。最近，他們一家人到日本長野縣西北部的白馬村滑雪，勇敢的他儘管在雪地裡摔倒滾兩圈，仍帥氣起身繼續滑，讓一旁的老爸十分欣慰。

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老爸葉志米向《ETtoday新聞雲》記者表示，他們3月3日那天出發，這回是特地帶孩子到日本白馬村體驗滑雪，這也是米粒第一次滑真正的雪；剛開始他不小心跑到中級雪道，結果就這樣在雪地裡滾了兩圈。

▲小米粒和妹妹小米菲（左）。（圖／米菲&米粒MifaMily提供）

他接著表示，「小孩子天生憨膽，都沒在怕的，而且滑到真正雪的米粒，超開心地說，要一直滑一直滑一直滑。」從3分鐘影片可見，米粒雖然年紀尚小，但過程中卻很從容、無畏，一副老手的模樣，再配上壯麗雪景，真的非常療癒。

許多網友看到米粒大顯身手的帥氣身影，紛紛大讚「天啊好強～姨這輩子還沒滑過雪，對了...爸爸你手不酸嗎」、「超級帥的」、「好帥！邊看嘴巴不自覺地開著，感覺功力大增啊」、「水陸兩棲了，超厲害的米粒」、「迷死人了啦」。

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▼小米粒經過無數次摔倒、跌跤，兩個月內學會S turn。（圖／米菲&米粒MifaMily提供）