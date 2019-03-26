姊弟戀血案／涉嫌「悶殺女友」後自殘！20歲重傷小男友醒了

▲台北市大同區赤峰街姊弟戀命案，曾女裸身陳屍住處床上，張男則渾身刀傷，送醫搶救後脫險。（圖／記者趙永博攝，下同）

社會中心／綜合報導

台北市赤峰街24日深夜發生血案，一名41歲的曾姓女子被發現裸身陳屍在住處床上，而20歲的張姓小男友則渾身是血倒臥在旁，一度性命垂危，所幸經送醫搶救後已脫離險境，並於26日恢復意識，但因插管目前尚無法開口言語，僅能以點頭、搖頭回應警方問題；檢警表示，張男得知女友死亡後情緒相當激動，面對關鍵問題皆沉默不語，目前全案仍待深入釐清。

警方調查，死者曾女在便利商店任職，晚間則到KTV擔任會計，而張男則是在工地當工人；雖然年紀相差20多歲，但2人是情侶關係，張男偶爾會到赤峰街、曾女租屋處同居。24日上午，曾女同事許久未見其到班，撥打電話又連繫不上，才會前往租屋處查訪，不料破門後竟見曾女早已死亡，而張男則倒臥在床上奄奄一息，屋內滿是血跡。

警方指出，曾女全身赤裸陳屍在床，頸部還綁有一條紅繩，被發現時已經死亡多時，但屍體卻無明顯外傷，初步懷疑可能是遭棉被、枕頭等器物「悶殺」；而張男則是全身有多處刀傷，當下脈搏相當微弱，一度命危，所幸經送醫搶救後生命徵象逐漸趨穩，稍早已被轉往普通病房。

雖然張男現已恢復意識，但因插管仍無法言語，僅能以點頭、搖頭回答問題；警方懷疑，2然應是因感情糾紛而爆發衝突，推測張男應是先殺害女友後再自殺。26日張男醒轉後，警方也到病房探視，當張男得知女友已經死亡，僅自己獨活後情緒相當激動，且當警方問及關鍵問題、如「你是不是殺了女友」時，張男皆不予回應；目前警方仍派員在場戒護，不排除近日再行訊問。