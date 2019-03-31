影／女兒額頭爆血掛急診！綠島醫生「現在休息時間」趕人：等我吃飯1hr　媽崩潰

網搜小組／綜合報導

「醫生叫我先帶小孩去吃晚餐，7點再來縫！」綠島一名媽媽發現女兒跌倒導致額頭爆血後，趕緊帶到衛生所掛急診，沒想到遭到醫生一句「現在晚間6點是我吃飯休息時間，請7點再來」打發，忽略一旁頭頂狂噴血的女兒，讓她超憤怒。

▲女兒受傷，爸媽一定比誰都還來得擔憂。（圖／翻攝自臉書／就是愛綠島）

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該名媽媽29日在公開臉書「就是愛綠島」憤怒發文說，她剛與女兒回到島上，女兒才剛到家就不小心被物品絆倒，頭直接撞上桌腳，導致額頭流血，她立刻帶女兒去綠島衛生所掛急診，但醫生的態度讓她心都涼了。

就算女孩額頭狂噴血，醫生仍是對著媽媽說，「現在晚上6點是我的休息吃飯時間，妳可以先去吃晚餐，7點再帶孩子回來縫，而且妳孩子一直哭，也無法縫。」這一席話讓媽媽都怒了。

▲媽媽超憤怒醫生不盡責。（圖／翻攝自臉書／就是愛綠島）

媽媽氣炸說，醫生連傷口都沒看就說會縫，還理由一堆不肯立刻治療，一直表態「現在是休息時間」，連女兒要縫線都得看日期時間，「還跟我說孩子哭鬧可能無法縫，要有男人壓住，但醫院護士不是專業的嗎？哪個孩子不哭鬧，這是你醫生的醫德嗎？」

該名醫生不僅叫母親7點再來治療，甚至建議可以送出綠島，給其他醫生救治。媽媽崩潰說，現在晚上6點多哪有船了，「他還叫我明天再出島，女兒給別的醫生縫比較漂釀（亮），你真的休息很重要嗎？別人生命都不是生命嗎？我真的快爆炸了。」

就這樣在僵持的氣氛中度過，醫生堅持7點休息時間結束，才願意替女童縫合。媽媽無奈透露，「妹妹最後縫兩針......他的技術真的無言以對。」

▲這也反映出偏鄉離島醫護人員不足的問題。（圖／達志／示意圖，與本文無關）

網友看了留言憤怒說，「太過份了吧！是我早就問候她媽她娘了，沒醫德」、「他X的勒，別人的小孩就不是小孩嗎」、「衛生單位機關螺絲鬆弛了嗎？」、「綠島的醫生不會縫啦，我之前受傷，醫生叫我去台東縫，去台東，台東的醫生說傷口已密合，沒辦法縫了，我靠」、「醫生眼裏可能是小傷。但在父母心裡是大傷」。

也有網友替綠島醫生緩頰說，離島急診室跟一般門診都是同一位醫師，一星期連續7天、168小時都只有一名醫師在值班，白天到晚上都要看診，夜間也要隨時待命，設立急診的目的是處理緊急狀況，免得救命的時候沒有人，「如果沒有休息、沒有吃飯時間，連續工作168小時有誰能撐得起？」

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