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拒當舞女助興！老公把她扒光「吊起來用水管打」、慘被剃光頭

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▲▼巴基斯坦女子遭到丈夫毒打。（圖／翻攝自pakistantoday）

▲巴基斯坦女子遭到丈夫毒打。（圖／翻攝自pakistantoday）

記者錢玉紘／綜合報導

巴基斯坦拉合爾（Lahore）的一名女子因為拒絕替老公的朋友跳舞助興，竟被老公殘忍虐待，不但被脫光衣服毒打，連一頭秀髮都被剃光了。她事後雖然報警，沒想到警方也不願幫忙，她只好自行拍影片傳推特訴苦，幸好狠心的老公已經被逮捕。

阿絲瑪（Asma Aziz）於27日上傳這支影片，可以看到她已經被剃成平頭，臉上還有傷痕，相當悽慘。她在影片中提到，她與老公費薩爾（ Mian Faisal）已經結婚4年，剛開始一切都很好，但婚後半年開始，費薩爾只要喝酒之後就常會打她，更常常邀請朋友來家裡開趴。

她表示，當天費薩爾又邀了3個下屬一起來家裡喝酒狂歡，期間就要求阿絲瑪一起喝酒，並且要她跳舞靶場子炒熱，但她拒絕了，換來的就是老公的一陣虐待，她雙腳被綁起來，並遭到水管毆打，當她試圖討跑的時候，還被用人孔蓋打，接著她的頭髮也全部被剃光，連續折磨羞辱了4天。

事後她用其中一名同事的手機打給朋友，朋友來了之後將她帶到警察局報案，但是警方卻要求要他們先給出5000盧比（約1096元台幣）的體檢費用，最後因為沒有錢，警察沒受理案件也未協助驗傷，她哭著走出警察局。

被警局拒絕的阿絲瑪只好自己去驗傷，報告顯示，她身上至少有6處傷口，包含兩頰腫脹有瘀傷，左耳和臉頰被劃傷了，左眼紅腫，左臂也有多處瘀傷、傷口，且左耳的聽力還受到了影響。影片上傳後的隔天，費薩爾和其中一名共犯就被逮捕。正在等候判決。

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關鍵字：巴基斯坦,家暴,虐待,跳舞

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