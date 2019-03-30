台東實施河川揚塵預警通報　8處電子看板8小時內即時通報

▲台東縣政府前廣場以空汚旗示警，PM10可能達110 µg／m³時立起橘色旗幟，超過150 µg/m³則立上紅色旗幟。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府實施揚塵預警機制，利用歷史資料庫及氣象局預報資訊模擬，預估八小時內有揚塵事件時運用各式傳媒即時通報民眾做好防護準備。

目前可接收訊息方式包含縣府前廣場預警旗幟、現有8處LED電子看板（台東縣政府、台東市衛生所、森林公園入口、台東轉運站、環保局、衛生局、縣民服務中心、台電台東區營業處等）、環保局揚塵即時資訊網（http://118.163.238.83/Taitung/）或（http://bit.ly/2wJFQ28）、TTPush等，請民眾多加利用。

▲▼台東縣府前廣場立預警旗幟，另有8處LED電子看板做即時通報。

台東縣環保局表示，預警機制預定每日上午7時研判分析揚塵發生機率，如預測到八小時內PM10可能達110 µg／m³時，除透過資訊網及TTPush推播外，也將在台東縣政府前廣場立起橘色旗幟，超過150 µg/m³則立上紅色旗幟。

環保局提醒民眾，若看到橘旗，則表示當日空氣品質有可能對敏感族群不健康，若為紅旗表示當日空氣品質有可能將到達不良等級，請民眾多加注意，並做好居家防護，儘量緊閉門窗，收妥戶外物品，減少戶外活動，外出時儘量配戴口罩。



旗幟示警仿照學校空污旗，並簡化成兩種顏色示警，平時不插旗幟，遇有揚塵預警時才會插旗警示，旗幟僅針對PM10數值示警（空氣中10微米以下懸浮微粒濃度，單位µg／m³，微米／立方公尺），每日參考氣象局預報之風力、風速、風向、濕度等作分析研判，監測站數據則依據設置於縣府中環保署空品測站數值為驗證參考，此外，因測站因素，預警範圍僅限以縣府為中心約0.5~1公里方圓或北方及東北方向村里。