深圳將有「13條對外鐵路」　實現1hr玩轉珠三角

▲駛進深圳北站高鐵月台的列車。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

配合粵港澳大灣區發展，未來途經深圳的鐵路將達到13條，屆時這些鐵路與珠三角其他城市，將實踐1小時交通圈。此外，深圳也將增加鐵路投資，全力參與粵港澳大灣區城際快速交通網路建設。

據深圳特區報報導，深圳地鐵集團28日舉行深圳鐵路投資建設集團（以下簡稱深圳鐵投）揭牌儀式，並與贛深鐵路公司、廣汕鐵路公司簽訂增資協議。報導提到，未來途經深圳的鐵路將達到13條。其中，深圳自主承建的穗莞深城際鐵路深圳機場至前海段將於今年開工，這將是深圳第一個自主建設的城際鐵路項目。

▲粵港澳大灣區。（圖／CFP）

揭牌儀式上，深圳鐵投還簽訂了光明城、深汕站房擴建出資協議。根據2019年廣東省鐵路投資項目計劃安排，深圳鐵投公司將對贛深鐵路、廣汕鐵路增加出資。其中，贛深鐵路北起江西省贛州市贛州西站，向南途經廣東省河源、惠州、東莞、深圳市，終點接入深圳北站；廣汕鐵路是聯絡廣州、惠州、汕尾等市的一條高速鐵路，已於2017年正式動工建設。

報導指出，根據《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，粵港澳大灣區鐵路交通網規劃項目總計26項，總里程達3133公里，其中途經深圳的鐵路線路將達13條。預計到2035年，通過高快速鐵路網和城際鐵路網，深圳市區與珠三角其它城市主要中心間實現1小時通達。